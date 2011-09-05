В центре Владивостока будут ограничены движение и парковка автотранспорта

В связи с проведением на площади Борцов революции праздничного концерта, посвящённого газификации объектов саммита АТЭС-2012, в четверг, 8 сентября, с 18 до 24 часов будет ограничено движение и парковка транспортных средств на следующих участках дорог: - по улице Светланской, от пересечения ул.Светланской с ул. Алеутской до дома №66 по ул.Светланской; - по Океанскому проспекту, от пересечения Океанского проспекта с ул. Светланской до пересечения Океанского проспекта с ул.Семеновской.