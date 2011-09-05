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В центре Владивостока будут ограничены движение и парковка автотранспорта

5 сентября 2011, 19:11
Это связано с проведением на площади Борцов революции праздничного концерта, посвящённого газификации объектов саммита АТЭС-2012.

В связи с проведением на площади Борцов революции праздничного концерта, посвящённого газификации объектов саммита АТЭС-2012, в четверг, 8 сентября, с 18 до 24 часов будет ограничено движение и парковка транспортных средств на следующих участках дорог: - по улице Светланской, от пересечения ул.Светланской с ул. Алеутской до дома №66 по ул.Светланской; - по Океанскому проспекту, от пересечения Океанского проспекта с ул. Светланской до пересечения Океанского проспекта с ул.Семеновской.

Кроме этого, во время проведения мероприятия будет организовано двустороннее движение на участке улицы Алеутской от пересечения ул.Светланской с ул.Алеутской до пересечения ул.Алеутской с ул.Семеновской.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к этим временным неудобствам и быть внимательными на дорогах, сообщает www.vlc.ru.

#Новости#Владивосток#Общество
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