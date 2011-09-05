Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок

За прошедшую неделю коммунальными службами ликвидировано ещё 6 несанкционированных свалок по ул. Энгельса, 50, ул.Беломорской, 21, 2-й Линейной, 21, Нейбута, 77, Амурской, 82-84, на берегу бухты Сухопутной (район бухты Тихой).
Как сообщил заместитель главы города Павел Тарасенко, уборка стихийных свалок продолжается во всех районах Владивостока. В частности, на ул.Сахарный ключ, ул. Цимлянской, 25, станции Чайка (территория бывшего посолочного цеха), ул. Семирадского, 32-34, ул. Верещагина, 24, ул. Шуйской, 3-а, ул. Кирова, 93/1, ул. Фанзавод, 25, дорогах от ул. Рыбацкой до ул. Радиостанция (ст. Весенняя), и по ул. Слуцкого- ул. Чукотской - ул. Патрокл.
Всего с начала года на территории Владивостокского городского округа ликвидировано 108 несанкционированных свалок, сообщает www.vlc.ru.