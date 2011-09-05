Во Владивостоке продолжается ликвидация стихийных свалок

Как сообщил заместитель главы города Павел Тарасенко, уборка стихийных свалок продолжается во всех районах Владивостока. В частности, на ул.Сахарный ключ, ул. Цимлянской, 25, станции Чайка (территория бывшего посолочного цеха), ул. Семирадского, 32-34, ул. Верещагина, 24, ул. Шуйской, 3-а, ул. Кирова, 93/1, ул. Фанзавод, 25, дорогах от ул. Рыбацкой до ул. Радиостанция (ст. Весенняя), и по ул. Слуцкого- ул. Чукотской - ул. Патрокл.