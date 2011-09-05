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Волейболисты Владивостока подвели итоги "Золотой осени"

5 сентября 2011, 18:24
В минувшие выходные дни на мысе Кунгасном прошел открытый кубок Владивостока по пляжному волейболу.

В минувшие выходные дни на мысе Кунгасном прошел открытый кубок Владивостока по пляжному волейболу "Золотая осень".

На спортивные площадки вышли 35 команд юношей, девушек и ветеранов спорта из Владивостока, Уссурийска, Камня-Рыболова, Пограничного, Находки, Артёма, Покровки, Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре.

Победители определялись в пяти категориях: М-1 (сильнейшие мужские команды), М-2 (мужские команды), М - ветераны, а также женщины и женщины - ветераны.

Абсолютным победителем в категории М -1 стала команда "TriA 25 rus", лучшими среди мужчин - команда "ВлаТ", первое место среди мужчин - ветеранов завоевала команда "Юность", среди женщин - "СКВТ", пальма первенства среди женщин - ветеранов у команды "Грань".

По результатам соревнований звания "Лучший игрок сезона" были удостоены Антон Петруня (М-2), Игорь Хомячук (М-в) и Татьяна Бородуля (Ж-в). Лучшим тренером сезона стал Александр Стаценко.

Победители и призеры турнира были награждены кубками и ценными подарками от администрации Владивостока, сообщает www.vlc.ru.

#Новости#Владивосток#Спорт
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