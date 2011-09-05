zr.media
ГлавноеВсе новости

Всемирный День красоты пройдет во Владивостоке

5 сентября 2011, 18:07
Участницам расскажут о красоте и здоровье современной женщины репродуктивного возраста.

6 сентября, в 13:00 в женской консультации роддома №5 (ул.Светланская, 105) пройдет мероприятие, посвященное всемирному Дню красоты.

Участницам расскажут о красоте и здоровье современной женщины репродуктивного возраста, о красоте и гармонии в жизни женщины, об особенностях ухода за кожей лица. Для этого на мероприятие специально приглашены специалисты косметологи и психологи. Также в рамках Дня красоты пройдет прямая линия с акушерами - гинекологами.

Приглашаются все желающие, сообщает www.vlc.ru

#Новости#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56