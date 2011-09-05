Всемирный День красоты пройдет во Владивостоке

Участницам расскажут о красоте и здоровье современной женщины репродуктивного возраста, о красоте и гармонии в жизни женщины, об особенностях ухода за кожей лица. Для этого на мероприятие специально приглашены специалисты косметологи и психологи. Также в рамках Дня красоты пройдет прямая линия с акушерами - гинекологами.