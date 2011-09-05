Житель Приморья подозревается в даче взятки прокурору в $10 тыс.

Суд во Владивостоке по ходатайству следователя заключил под стражу местного жителя, который подозревается в даче взятки прокурору Приморья в виде десяти тысяч долларов, сообщила "ЗР" в понедельник старший помощник руководителя краевого управления Следственного комитета РФ Аврора Римская.