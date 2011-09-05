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Житель Приморья подозревается в даче взятки прокурору в $10 тыс.

5 сентября 2011, 17:58
Мужчина хотел, чтобы прокурор изменил меру наказания в виде заключения под стражу в отношении его сына.

Суд во Владивостоке по ходатайству следователя заключил под стражу местного жителя, который подозревается в даче взятки прокурору Приморья в виде десяти тысяч долларов, сообщила "ЗР" в понедельник старший помощник руководителя краевого управления Следственного комитета РФ Аврора Римская.

"По версии следствия, 16 августа 2011 года, 53-летний подозреваемый передал старшему помощнику прокурора Приморского края по надзору за соблюдением законодательства в сфере оборота наркотиков взятку в виде десяти тысяч долларов", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, мужчина хотел, чтобы прокурор изменил меру наказания в виде заключения под стражу в отношении его сына.

"По данному факту было возбужденно уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы", - уточнила она.

Она отметила, что по ходатайству следователя, суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста. По месту его жительства проведены обыски.

#Новости#Владивосток#Происшествия
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