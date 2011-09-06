86% квартир в новостройках оформляется через суд

«Суды стали менее лояльно защищать права дольщиков, которые по вине застройщика или Правительства Москвы не могут оформить право собственности на приобретенные квартиры или машиноместа. Что немаловажно, альтернативные судебному способы решения данной проблемы, ни на законодательном, ни на исполнительном уровне не предусмотрены. Получается замкнутый круг: законодательная и исполнительная власть не гарантирует права дольщиков на получение имущества в собственность, а единственно защищавшая права дольщиков судебная власть стала все чаще «поворачиваться спиной» к обманутым покупателям-дольщикам», - констатирует адвокат Олег Сухов.