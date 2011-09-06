86% квартир в новостройках оформляется через суд

Согласно данным «Первого Столичного Юридического Центра», сегодня около 86% квартир в новостройках оформляются через суд. Многие застройщики стали самостоятельно подавать исковые заявления, минуя регистрационные службы, и оформлять собственность через суд, навязывая такие услуги дольщикам.
В свою очередь количество строительных компаний, которым удается надлежащим образом исполнять законодательство и регистрировать квартиры цивилизованным способом через Росреестр, составляет порядка 14%.
По мнению адвоката Олега СУХОВА, ведущего юриста «Первого Столичного Юридического Центра», стоит отметить ряд изменений, которые произошли за последний год в деле рассмотрения споров между дольщиками и застройщиками в районных судах города Москвы. Данные изменения являются весьма существенными и важными для всех дольщиков, собственность которых не оформлена до настоящего времени.
Если дом не сдан в эксплуатацию, но обмеры БТИ проведены, то некоторые суды признают права собственности на объекты недвижимости, которые можно зарегистрировать и получить свидетельство на собственность. Однако данная регистрация имеет специфический характер.
«Суды стали менее лояльно защищать права дольщиков, которые по вине застройщика или Правительства Москвы не могут оформить право собственности на приобретенные квартиры или машиноместа. Что немаловажно, альтернативные судебному способы решения данной проблемы, ни на законодательном, ни на исполнительном уровне не предусмотрены. Получается замкнутый круг: законодательная и исполнительная власть не гарантирует права дольщиков на получение имущества в собственность, а единственно защищавшая права дольщиков судебная власть стала все чаще «поворачиваться спиной» к обманутым покупателям-дольщикам», - констатирует адвокат Олег Сухов.