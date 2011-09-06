Арбузы в Приморье подешевели

Именно приток приморских арбузов и привел к таким переменам на рынке. При этом цены на местные арбузы как у производителей, так и в опте в нынешний сезон сохраняются на уровне прошлого года. Китайцы со своих полей в Приморье продают их по 3 руб. за кг, оптовые компании – по 6 руб., в рознице же в зависимости от места продажи стоимость их может быть различной. Например, во Владивостоке на рынках и в магазинах их продают по 10-20 руб., в Уссурийске – 10-12 руб. за кг.