Импорт молочной продукции вырос на 24%

Общее ухудшение экономического состояния сельскохозяйственного сектора из-за аномальных погодных условий негативно сказалось на производстве молочной продукции. Однако спрос на все виды молочных продуктов растет, что делает российский рынок молочной продукции весьма привлекательным для иностранных производителей.
По итогам 2010 г. импорт сыров в Россию вырос на 25%, сливочного масла - на 31%, творога - на 27%, а молока и сливок - более чем в два раза. Незначительно, но снизился ввоз кисломолочной продукции, сообщает «РБК.Исследования рынков».
Существенно выросли поставки из Германии, почти на 60%. Она занимает лидирующие позиции по импорту сыров и творога.
Российское производство молочной продукции увеличилось более чем на 10%. Положительная динамика выпуска продукции наблюдалась во всех без исключения федеральных округах. Наибольшим сегментом является выработка молока и сливок, объемы выпуска этих продуктов за последний год существенно увеличились. Наименьший удельный вес занимает производство сливочного масла, а его объемы продолжают снижаться.
Особенностью российского производства молочной продукции в 2010 г. стала поддержка производителей сырого молока государством с целью увеличения рентабельности производства. Причиной стало жаркое лето, которое существенно повлияло на выработку сырья и себестоимость производства молочной продукции.
Доля экспорта молочной продукции составила менее 1% от российского производства. Большая часть экспортируемых товаров - кисломолочные продукты.
По прогнозам «Экспресс-Обзор», в 2011 г. объемы рынка будут продолжать расти. Спрос на все категории молочной продукции увеличится, кроме сливочного масла, постоянный рост потребительских цен на которое позволяет прогнозировать дальнейшее снижение популярности этого продукта.