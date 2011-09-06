Импорт молочной продукции вырос на 24%

По итогам 2010 г. импорт сыров в Россию вырос на 25%, сливочного масла - на 31%, творога - на 27%, а молока и сливок - более чем в два раза. Незначительно, но снизился ввоз кисломолочной продукции, сообщает «РБК.Исследования рынков».