Как правильно выбрать идею для бизнеса

С одной стороны, правильнее заняться улучшением бизнеса, в котором вы сейчас находитесь. С другой - если вы видите другую категорию, пусть даже незнакомую вам, но чувствуете, что вы – предприниматель, фантазёр и удачливый человек, – просто идите туда. Я именно так и делал. Я ничего не понимал в торговле видео, ни черта не понимал в пельменях, пиво для меня – тёмный лес, я даже не знал, как оно бродит. Я считал, что пиво делают как водку: берут спирт и с чем-то мешают. Инвестировав первые деньги в банковский проект, я не знал толком ни одного термина, не понимал требований Центрального банка. Ничего страшного. Если у вас есть воля, желание, фантазия – идите в бизнес, кажущийся вам лично прибыльным и интересным. Не обязательно про него всё досконально знать.