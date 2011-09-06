Многодетные семьи получат землю в Приморье

Предельные размеры предоставляемых земельных участков составляют: от 0,02 га до 0,15 га - для осуществления индивидуального жилищного строительства, от 0,02 га до 0,1 га - для осуществления дачного строительства, от 0,02 га до 0,1 га - для ведения садоводства, от 0,02 га до 0,25 га - для огородничества, от 0,03 га до 0,15 га - для ведения личного подсобного хозяйства, от 0,03 га до 2 га - для ведения животноводства и в пределах среднерайонной нормы - для организации крестьянского (фермерского) хозяйства.