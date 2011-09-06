Обманутые дольщики смогут достроить свои дома

Среди основных оказий, которые стопорили стройку, - проблемы с правоустанавливающими документами на земельный участок, которые в итоге мешали сдать объект в эксплуатацию. С августа незаконность стройки не станет причиной для затяжного судебного процесса, так как под термин застройщика, работающего с деньгами участников строительства, будет подпадать и та компания, которая не имела никаких прав на землю. То есть сослаться в суде на препятствия со стороны третьего лица, не желающего оформлять землю под домом, застройщик, конечно же, может, но это не снимет с него обязательств перед дольщиками.