Обманутые дольщики смогут достроить свои дома

Владивосток не стал исключением и попал в число городов, где есть дольщики пострадавшие от недобросовестных застройщиков. Некоторые из домов находятся в стадии затянувшегося строительства уже по 7 лет.
Самыми известными долгостроями Владивостока сегодня являются «Ласточкино гнездо» по Кипарисовой, дом на улице Тобольской,11, дом на улице Зейской и дом по проспекту 100-летия Владивостока, 100в, история которого началась еще в 2004 году.
По имеющейся информации, дольщики «Ласточкиного гнезда», которых порядка 240, планируют в ближайшее время провести митинг протеста против сложившейся ситуации. Данный вопрос накануне обсуждался в открытом режиме на форуме известного общероссийского портала «Однодольщики». «Ласточкино гнездо» застройщик обещал сдать в несколько этапов еще в 2008 и 2009 годах, но по сей день жители, вложившие деньги в этот объект, не получили своих квартир.
Строительство высотки по проспекту 100-летия началось еще в 2004 году, застройщиком выступила компания «ДЭСР». Тогда и были привлечены первые инвесторы – физические лица, но договора были заключены через посредника – компанию «ДальРУС». Обещанный дольщикам срок сдачи 15-этажного дома выпадал на 1 квартал 2008 года, но дом и сейчас полностью не сдан в эксплуатацию, хотя его коробку возвести успели.
Возникли проблемы с получением квартир в срок и у 50 дольщиков 14-этажного дома по Партизанскому проспекту, 58, который хоть и был завершен еще в 2008 году, но впоследствии был признан самовольным строением.
«На сегодня по ряду домов-долгостроев, в частности, на Чуркине, строительные компании даже снизились стоимость квадратного метра. Но проблемные дома никому не интересны, так как неизвестно, когда они будут сданы в эксплуатацию, - считает эксперт рынка недвижимости Сергей КОСИКОВ. - Доходит до того, что по некоторым объектам стоимость опускается до 45 тысяч руб. за квадратный метр, но все равно на них нет покупателя».
Поправки, накануне вступившие в силу, в первую очередь регулируют порядок банкротства компаний, работающих с привлеченными средствами дольщиков. Основное изменение, которое должно благотворно сказаться на общей ситуации, - это определение термина «застройщик» в ключе этих правоотношений.
Среди основных оказий, которые стопорили стройку, - проблемы с правоустанавливающими документами на земельный участок, которые в итоге мешали сдать объект в эксплуатацию. С августа незаконность стройки не станет причиной для затяжного судебного процесса, так как под термин застройщика, работающего с деньгами участников строительства, будет подпадать и та компания, которая не имела никаких прав на землю. То есть сослаться в суде на препятствия со стороны третьего лица, не желающего оформлять землю под домом, застройщик, конечно же, может, но это не снимет с него обязательств перед дольщиками.
Вторым, не менее важным изменением в спорах между застройщиками и дольщиками стал пункт о необязательности права собственности на объект со стороны строительной компании. Ранее пункт о том, что компания должна обладать правом собственности на строящийся объект, был обязательным.
С августа также все споры, касающиеся оформления прав собственности на квартиры в долгостроях, рассматривает арбитражный суд в рамках процесса о банкротстве строительной компании. Более того, слушания могут происходить не только, как раньше, по месту регистрации строительной компании, но и по месту жительства дольщика или же самого спорного объекта.
Не менее важным нововведением для дольщиков стало то, что теперь арбитражный суд обязан рассмотреть исковое заявление о признании права собственности на жилой объект в срок не более 3-х месяцев. При этом дольщик может не только требовать признания права собственности на достроенный или недостроенный объект, но также истребовать недвижимый объект из чужого незаконного владения или же обратиться в суд с иском о сносе самостроя. Тем самым, как отмечают эксперты, у дольщиков появляются инструменты воздействия на недобросовестного застройщика.
Поправка, внесенная по вопросу денежных выплат участникам долевого строительства, делает возврат вложений более реальным. Теперь дольщики становятся кредиторами третьей очереди, которая идет после тех, кому компания задолжала заработную плату, иные трудовые выплаты, а также моральный вред. Данная поправка делает возврат внесенных застройщиком средств наиболее реальным, чем было до настоящего времени. При этом с августа по каждому объекту будет вводиться отдельный реестр кредиторов, которые хотели бы получить обратно вложенные деньги, и тех, кто настаивает на передаче жилого помещения.
Если же дольщики сообща решат все-таки получить жилые помещения в долгострое и достроить дом своими силами, то с августа у них есть право требовать передачи прав собственности на объект недвижимости в любой стадии готовности, а также на земельный участок. Для этого всем участникам долевого строительства необходимо будет создать жилищно-строительный или же потребительский кооператив.
Как на деле будут действовать новые поправки и помогут ли они обманутым дольщикам, покажет время…