По итогам лета снизились впервые за последние годы продажи кваса

В этом году впервые за долгие годы российский рынок кваса показывает отрицательную динамику развития. За первое полугодие российский рынок просел на 5,8%, а в целом за 2011 год снижение может составить 14– 15%, говорится в материалах маркетингового агентства Canadean. Производители, ожидавшие в начале лета заметного увеличения продаж, теперь объясняют падение рынка погодными условиями – нынешнее лето не такое жаркое, как предыдущее, а также снижением рекламной активности.
В этом году накануне летнего сезона производители безалкогольных напитков заметно увеличили производство и заполнили склады своей продукцией. Но, похоже, лето не оправдало их надежд. Российский рынок кваса после бурного прошлогоднего роста в первом полугодии 2011 года снизился на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2010 года - до 26,4 млн декалитров. Как говорится в материалах маркетингового агентства Canadean, если в первом квартале текущего года рынок кваса снизился на 2%, то во втором квартале падение ускорилось до 7,5%.
По данным аудита розничной торговли Nielsen в городской России (города с населением свыше 10 тыс. человек), категория кваса за период с июля 2010 года по июнь 2011 года в натуральном выражении выросла на 44%, пишет РБК daily. Однако в первом полугодии 2011 года, в городской России объем рынка снизился на 2,3%. А в 24 крупнейших городах России падение было еще более заметным – 8,5%.
Основной причиной текущего падения объемов рынка директор по маркетингу компании «Дека» Наталья СТАРШИНОВА называет погодный фактор: «В этом году температура воздуха снизилась в среднем за лето на один градус в Петербурге и почти на 2,5 градуса в Москве. При этом количество дней с осадками возросло вдвое».
По словам представителя московского комбината «Очаково» Анастасии КОКОНИНОЙ, после прошлогоднего взрывного роста в этом году особого увеличения продаж никто и не прогнозировал. «Нашей задачей было скорее сохранить уровень продаж прошлого года, что нам и удалось, хотя итоги подводить рано и за окном по-прежнему теплая погода», – добавляет она.
Еще одной причиной общего падения продаж г-жа Старшинова называет снижение рекламной активности производителей. «К примеру, показатель TRP (этим показателем измеряется объем закупленной рекламы) снизился на 20% по сравнению с 2010 годом. А снижение рекламных усилий также влечет снижение потребления», – отмечает она.
Среди брендов в первой половине текущего года свои рыночные позиции укрепили «Русский дар» (PepsiCo), а также «Большой квас», «Никола» и «Степан Тимофеевич» («Дека»). Директор по коммуникациям компании PepsiCo Александр КОСТИКОВ подтвердил, что объемы реализации увеличились, однако темпы роста оказалась ниже ожидаемых.
В то же время, по данным Canadean, свои позиции теряют квас «Очаковский» (МПБК «Очаково») и «Кружка и бочка» (Coca Cola).