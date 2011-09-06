По итогам лета снизились впервые за последние годы продажи кваса

В этом году накануне летнего сезона производители безалкогольных напитков заметно увеличили производство и заполнили склады своей продукцией. Но, похоже, лето не оправдало их надежд. Российский рынок кваса после бурного прошлогоднего роста в первом полугодии 2011 года снизился на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2010 года - до 26,4 млн декалитров. Как говорится в материалах маркетингового агентства Canadean, если в первом квартале текущего года рынок кваса снизился на 2%, то во втором квартале падение ускорилось до 7,5%.