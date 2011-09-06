После 45 карьера идет вверх

После 40 лет специалисту в таких областях, как логистика, техника, медицина или гуманитарные науки, проблемы с трудоустройством не грозят, так как к данному возрасту уже накапливается определенный багаж знаний и навыков. Конечно, сложно представить менеджера по продажам или промоутера в 45 лет, а о карьере фотомодели уже и мечтать не стоит, зато инженеры по производству и инженеры-энергетики у работодателей пользуются спросом и в 50, и в 60 лет.