zr.media
ГлавноеВсе новости

Приморские студенты примут участие в саммите АТЭС-2011 в Гонолулу

6 сентября 2011, 23:06
«Голоса будущего» - это ежегодная молодежная программа, которая уже 11 лет проходит во время проведения основных мероприятий саммита АТЭС.

Как рассказали в управлении по делам молодежи Приморского края, «Голоса будущего» - это ежегодная молодежная программа, которая уже 11 лет проходит во время проведения основных мероприятий саммита АТЭС.

В ходе этой программы молодежь из 21 страны-участницы делится с ведущими политиками, представителями бизнеса и научных кругов своим видением перспектив развития АТЭС. В Приморье отбор участников молодежной делегации проходит по конкурсу в два тура. В первом отборочном туре приняли участие более 100 человек. Это студенты ведущих вузов края. Второй (заключительный) отборочный тур прошел 2 сентября. Отбор проходил в форме дебатов на английском языке. Участники должны были проявить свои дипломатические навыки и знания в сфере международных экономических отношений стран АТР. По итогам конкурса в состав делегации от Приморского края вошли 6 человек. Конкурс проходит на базе Дальневосточного федерального университета совместно с НП «Модель ООН на Дальнем Востоке».

#Новости#Саммит АТЭС - 2012#Владивосток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56