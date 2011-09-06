"Прогресс" отпраздновал 75-летие

Представители холдинга «Вертолеты России» сообщили, что подобного оборудования нет ни на одном авиационном предприятии страны. Всем присутствовавшим на празднике завода продемонстрировали возможности вертолета Ка-52. Три дня назад Ка-52 совершил первую посадку на палубу большого противолодочного корабля. Как сообщил присутствующий на торжестве генеральный конструктор КБ «Камов» Сергей МИХЕЕВ, - Эта версия боевого ударного вертолета будет называться Ка-52К (К - корабельный). В будущем он будет служить на вертолетоносцах типа «Мистраль», которые Россия закупила у Франции.