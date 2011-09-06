Путин озаботился малоэтажками

На недавно состоявшемся совещании, посвященном проблемам постройки малоэтажных зданий, председателем был премьер Владимир ПУТИН. Ознакомившись с предоставленными итогами, Путин удивился причинам задержек, которые тормозят эту экономическую сферу, и количеству проблем, с которыми сталкиваются во время оформления документов для строительства коттеджей, пишет портал geldelo.ru.
Владимир Путин полагает, это подрывает доверие к местным органам власти. Он предлагает модифицировать сформировавшиеся обстоятельства, которые просто отпугивают застройщиков. Премьер поручил уполномоченным органам сократить все сроки согласования бумаг и сделать простым процесс оформления. Аналогичная тактика не должна отразиться на качестве возводимых объектов малоэтажного жилья. Возводимая недвижимость должна отвечать всем проектным заявкам и быть безопасной.
Путин обратил внимание на завышение финансовых трат, которые несет застройщик во время подключения к сетям. Он, как пример, рассказал страшный факт. В странах - членах ОЭСП, цена на подключение к водопроводу в 40 раз меньше, чем у нас. Поэтому появляются вопросы: откуда берут такие цены и кто их назначает? В европейских городах, Австралии, Канаде и Чили могут позволить сделать дешевым подключение к магистральным сетям, в то время как нашим строителям приходится затрачивать большие средства на постройку недвижимости и элементарное подсоединение к сетям. Это нужно исправить.
Изучив положительный опыт соседних стран, можно заявить, что за границей бюрократических препонов меньше в четыре раза.