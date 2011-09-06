Путин озаботился малоэтажками

Путин обратил внимание на завышение финансовых трат, которые несет застройщик во время подключения к сетям. Он, как пример, рассказал страшный факт. В странах - членах ОЭСП, цена на подключение к водопроводу в 40 раз меньше, чем у нас. Поэтому появляются вопросы: откуда берут такие цены и кто их назначает? В европейских городах, Австралии, Канаде и Чили могут позволить сделать дешевым подключение к магистральным сетям, в то время как нашим строителям приходится затрачивать большие средства на постройку недвижимости и элементарное подсоединение к сетям. Это нужно исправить.