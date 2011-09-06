Русские управленцы должны полагаться на чутье и панибратство, а не на степени MBA

В России долгое время именно чутье было основным фактором успеха. Рыночная экономика здесь зародилась не сразу – изначально на ситуацию влияли лишь группы лоббистов, местные воротилы и общеполитический расклад. Факты не говорили ни о чем, их нельзя было оценивать, выбирая стратегии, просто потому, что на следующий день все могло измениться. Многие лидеры привыкли принимать решения спонтанно, больше полагаясь на эмоции, чем на разумные доводы. И до сих пор часто можно наблюдать, как начальник собирает своих подчиненных, спрашивает у них советов, требует аргументов… А потом выбирает именно то решение, которое больше других похоже на его собственное, принятое им еще до начала собрания. Другими словами, действует по принципу: объясните мне, почему я прав.