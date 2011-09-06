Русские управленцы должны полагаться на чутье и панибратство, а не на степени MBA

Говорят, людям с развитой интуицией везет. Они успевают почувствовать приближающуюся грозу, пока остальные только раскрывают зонтики от солнца. Они умеют читать между строк, видеть большую картину, когда другие различают только первые мазки, и находить лучший выход из ситуации, когда сама ситуация только начинает развиваться.
В России долгое время именно чутье было основным фактором успеха. Рыночная экономика здесь зародилась не сразу – изначально на ситуацию влияли лишь группы лоббистов, местные воротилы и общеполитический расклад. Факты не говорили ни о чем, их нельзя было оценивать, выбирая стратегии, просто потому, что на следующий день все могло измениться. Многие лидеры привыкли принимать решения спонтанно, больше полагаясь на эмоции, чем на разумные доводы. И до сих пор часто можно наблюдать, как начальник собирает своих подчиненных, спрашивает у них советов, требует аргументов… А потом выбирает именно то решение, которое больше других похоже на его собственное, принятое им еще до начала собрания. Другими словами, действует по принципу: объясните мне, почему я прав.
Именно поэтому в России так сильны кризисные менеджеры. Это люди, которые принимают решения, не вдаваясь в длительные объяснения. Надо отметить, что среди них очень много успешных людей, заставивших компании и бизнес процветать. Стать похожими на них вполне возможно – ведь интуицию легко развить.
Рассмотрим в качестве примера ситуацию, в которой задействованы люди. Тут пригодится система KRAB – она как раз помогает развивать интуицию. Ступень первая – К (key players): определите, на кого стоит обратить особое внимание в конкретной ситуации. Это люди на ключевых позициях, те, кто играет критическую роль в процессе, и те, кто препятствует успеху окружающих, жалуясь на ситуацию и развязывая непродуктивные споры. Ступень вторая – R (references): подумайте, что движет вышеперечисленными людьми. Список невелик: деньги, карьера, результаты бизнеса, отношения между людьми, стремление к власти, поиски чего-то нового, желание конфликтовать или быть счастливым и успешным.
Из соединения двух слагаемых складываются умозаключения людей, которых вы анализируете – А (assumptions). Например: эти люди могут считать, что у них все в порядке, или, наоборот, что они несчастны, коллеги по работе их недолюбливают, и карьера застопорилась, а начальник не оказывает никакой поддержки. Оценка умозаключений способна подсказать, как именно люди будут действовать дальше, и нет никакого иного способа прочитать эти умозаключения, кроме как посредством чистой интуиции. А от умозаключений людей уже зависит их поведение, то есть ступень B (behaviour).
России близок интуитивный подход к решению проблем. Но в последнее время крепнет новая идеология – стремление решать все проблемы, исходя из чистой логики. Все большее число руководителей являются выпускниками престижных западных университетов либо людьми, прошедшими практику в аудиторских и консалтинговых компаниях. Их решения – это постановка диагнозов, которые базируются исключительно на логике. И в теории они могут быть правы. Но на практике получается, что, теряя из виду интересы служащих, компании сами себя загоняют в застойные болота. Недавно генеральный директор General Electric Джеффри ИММЕЛЬТ признался, выступая в Московской школе управления «Сколково», что примерно треть своего времени он тратит на людей своей компании – на интервью, лекции и собеседования. Когда людей ценят – они это видят и стараются отвечать взаимностью. Поэтому, возможно, склонные к панибратству российские управляющие в сегодняшнем быстро развивающемся мире более конкурентоспособны, чем их выдающиеся своими логическими способностями коллеги с дипломами MBA.Пьер КААС, профессор Московской школы управления «Сколково».