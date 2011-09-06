RUSTEEL провела Интернет в школу села Фадеевка

«Возможность свободного доступа в Интернет для педагогов и детей фадеевской школы - это окно в совершенно новый, яркий и многогранный мир знаний. Еще вчера сельские ребята и мечтать не могли о доступе к мировым электронным библиотечным фондам и образовательным ресурсам, ведь у многих дома нет даже компьютеров. Уверен, результаты не заставят себя долго ждать, и уже в следующем году мы увидим наших ребят в рядах студентов престижных вузов», - говорит Сергей Мухин.