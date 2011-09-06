С 2013 года работодатели не будут оплачивать больничные сотрудников

Эксперты рынка труда ожидают, что эта новость приведет к большим волнениям. Больничный сейчас берут все реже, сотрудники пытаются договориться напрямую с руководством. К госкомпаниях больничные листы по-прежнему релевантны, но поскольку сейчас мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, то нужно рассчитывать по большей части на них. Давно распространена практика устных договоренностей, - комментирует ситуацию независимый HR-эксперт Жанна АБРАМОВА.