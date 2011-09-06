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С 2013 года работодатели не будут оплачивать больничные сотрудников

6 сентября 2011, 23:14
Вслед за отменой трудовых книжек российских работников ждут изменения в больничных.

Вслед за отменой трудовых книжек российских работников ждут изменения в больничных. С 2013 года оплачивать эти листы будет не работодатель, а Фонд социального страхования. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Андрей ИСАЕВ в ходе пресс-конференции «Трудовая книжка: жизнь без прошлого и будущего».

Нынешняя система оплаты больничных листов подразумевают оплату их работодателями, которые затем эти выплаты включают в счет уплаты обязательных взносов. Правительство намеревалось изменить эту систему еще в 2010 году.

Эксперты рынка труда ожидают, что эта новость приведет к большим волнениям. Больничный сейчас берут все реже, сотрудники пытаются договориться напрямую с руководством. К госкомпаниях больничные листы по-прежнему релевантны, но поскольку сейчас мы говорим о развитии малого и среднего бизнеса, то нужно рассчитывать по большей части на них. Давно распространена практика устных договоренностей, - комментирует ситуацию независимый HR-эксперт Жанна АБРАМОВА.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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