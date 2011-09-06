Спрос на загородное жилье растет

Таунхаус дешевле, чем квартира или загородный дом, и при этом объединяет плюсы обоих этих видов недвижимости. По данным аналитиков «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость», площадь таунхауса в среднем составляет около 215 м2, загородного дома - 270 м2, средняя площадь двухкомнатной квартиры в новостройке - около 75 м2. «Быстрый рост стоимости таунхаусов позволяет говорить о некоторой инвестиционной недооцененности этих объектов и сделать вывод, что вложение в таунхаусы окупится быстрее, чем вложение в квартиру, например», - подчеркивает Владимир Яхонтов.