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Во Владивосток возвращаются эвакуаторы

6 сентября 2011, 17:00
По некоторым сведениям, в середине недели (вероятно, в среду) во Владивостоке заработает муниципальное предприятие, которое и займется эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей.

Недолго музыка играла. Музыка автомобильной вольницы – в столицу Приморья после недолгого перерыва возвращаются компании-эвакуаторы. По некоторым сведениям, в середине недели (вероятно, в среду) во Владивостоке заработает муниципальное предприятие, которое и займется эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей.

В приморской столице время от времени появляются компании-автоэвакуаторы, работа которых тут же обрастает шлейфом многочисленных скандалов. Так, эвакуаторщики, формально действующие по договоренности с органами правопорядка, брали с водителей немалые деньги за некие юридические консультации, оформление документов, устанавливали многократно завышенные расценки, не говоря уже о том, что работники этих компаний часто откровенно вымогали взятки с автомобилистов.

Мэрия Владивостока, столкнувшаяся с одной стороны с ростом социальной напряженности в среде многочисленных автовладельцев, а с другой - с огромным количеством нарушений правил дорожного движения по части незаконной парковки, приняла решение создать специализированное муниципальное предприятие. Были закуплены машины, оформлены необходимые документы и теперь уже муниципальные эвакуаторщики готовы к зачистке городских дорог.

#Новости#Владивосток#Общество
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