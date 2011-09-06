Во Владивосток возвращаются эвакуаторы

В приморской столице время от времени появляются компании-автоэвакуаторы, работа которых тут же обрастает шлейфом многочисленных скандалов. Так, эвакуаторщики, формально действующие по договоренности с органами правопорядка, брали с водителей немалые деньги за некие юридические консультации, оформление документов, устанавливали многократно завышенные расценки, не говоря уже о том, что работники этих компаний часто откровенно вымогали взятки с автомобилистов.