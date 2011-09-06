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Выставки пройдут в Приморье

6 сентября 2011, 23:43
С 27 по 29 сентября во Владивостоке пройдут две ежегодные выставки.

С 27 по 29 сентября во Владивостоке пройдут две ежегодные выставки: XV специализированная выставка «Дальагро. Продовольствие» и XV выставка-ярмарка «Приморские продукты питания».

Организаторы - департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края и ООО «Дальэкспоцентр». Официальная церемония открытия пройдет 27 сентября в 11:00 в спорткомплексе «Чемпион». Помимо приморских производителей корейские и японские компании представят продукцию, изготовленную и выращенную по экологически чистым технологиям.

#Новости#Владивосток#Рынки
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