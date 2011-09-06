Минздравсоцразвития утвердило антитабачный закон в правительстве и Госдуме. Документ вступил в силу. Жизнь курильщиков становится адом.
Раскурить сигаретку разрешено только дома или на улице. Путешествия в общественном транспорте становятся пыткой - курилки закрываются не только в поездах и на пароходах, но также на всех вокзалах и в аэропортах. Отдельным людям придется задуматься даже о смене профессии. Как трудиться докторам или преподавателям, если смолить запрещено не только в помещении, но и на территории образовательных и медицинских учреждений?
«Наша задача - защитить население от потребления табака», - приводит главный аргумент замглавы Минздравсоцразвития Юрий ВОРОНИН. Курящее и некурящее население практически не будет пересекаться. Именно поэтому запрещается курение на стадионах и в ресторанах.
«Уверен, что в результате у нас в два раза сократится заболеваемость раком легких, - прогнозирует ведущий кардиохирург России Лео БОКЕРИЯ.