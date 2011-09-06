zr.media
ГлавноеВсе новости

Жизнь курильщиков становится адом

6 сентября 2011, 23:58
Минздравсоцразвития утвердило антитабачный закон в правительстве и Госдуме. Документ вступил в силу. Жизнь курильщиков становится адом.

Минздравсоцразвития утвердило антитабачный закон в правительстве и Госдуме. Документ вступил в силу. Жизнь курильщиков становится адом.

Раскурить сигаретку разрешено только дома или на улице. Путешествия в общественном транспорте становятся пыткой - курилки закрываются не только в поездах и на пароходах, но также на всех вокзалах и в аэропортах. Отдельным людям придется задуматься даже о смене профессии. Как трудиться докторам или преподавателям, если смолить запрещено не только в помещении, но и на территории образовательных и медицинских учреждений?

«Наша задача - защитить население от потребления табака», - приводит главный аргумент замглавы Минздравсоцразвития Юрий ВОРОНИН. Курящее и некурящее население практически не будет пересекаться. Именно поэтому запрещается курение на стадионах и в ресторанах.

«Уверен, что в результате у нас в два раза сократится заболеваемость раком легких, - прогнозирует ведущий кардиохирург России Лео БОКЕРИЯ.

#Новости#Дальний Восток#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56