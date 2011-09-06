Жизнь курильщиков становится адом

Раскурить сигаретку разрешено только дома или на улице. Путешествия в общественном транспорте становятся пыткой - курилки закрываются не только в поездах и на пароходах, но также на всех вокзалах и в аэропортах. Отдельным людям придется задуматься даже о смене профессии. Как трудиться докторам или преподавателям, если смолить запрещено не только в помещении, но и на территории образовательных и медицинских учреждений?