Сетевики могут потеснить приморских рестораторов

Сегодня на рынке общепита Владивостока - всего несколько местных сетевых компаний, которые имеют больше двух точек в различных районах города. Из ресторанов можно отметить итальянский «Мауро Джанванни» и «Два грузина», которые имеют несколько объектов во Владивостоке и вполне могут попасть в категорию сетевых компаний. Если говорить о сетях фаст-фуда, то таких в городе немало. К примеру, сеть столовых «Копейка» и сеть кафе быстрого обслуживания Royal Burger, которая работает как во Владивостоке, так и на территории Находки. Есть в городе и несколько пиццерий, которые имеют по две-три точки в городе.