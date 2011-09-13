АТБ: стабильный рост объемов кредитования

«Устойчивый рост кредитования в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане, наблюдаемый нами последние полгода, связан с улучшением условий для ВИП-клиентов, заемщикам по ипотеке, а также с предложением особых преференций для крупных и средних компаний региона. При этом наши клиенты могут получить кредит в любом отделении, ближайшем к дому или работе, что позволяет им экономить время как на его получение, так и на дальнейшее обслуживание», - отметил управляющий филиалом АТБ в г. Хабаровск Сергей ЯКИМОВ.