АТБ: стабильный рост объемов кредитования

В последние месяцы Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) продолжает наращивать объемы кредитования как физических, так и юридических лиц. Объемы коммерческого кредитования за первую половину 2011 года увеличились более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. За первые 6 месяцев 2011 года АТБ предоставил бизнесу 9,6 млрд рублей (4,6 млрд рублей за аналогичный период 2010 года).
Клиенты ценят в АТБ такие условия, как оперативность решений, прозрачное ценообразование, гибкие и удобные условия кредитования. Банк предоставляет кредиты сроком до 5 лет, процентной ставкой от 9%, а суммы финансирования зависят исключительно от возможностей клиентов по освоению ресурсов.
В августе 2011 года выросли объемы кредитного портфеля физических лиц. Он превысил отметку в 20 млрд рублей. В рэнкинге журнала «Банковское обозрение» из ТОП-100 российских банков, наиболее активно наращивающих портфели физлиц, Азиатско-Тихоокеанский Банк занял 16-е место. Рост кредитного портфеля физлиц за последние полтора года составил 270%.
«Устойчивый рост кредитования в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане, наблюдаемый нами последние полгода, связан с улучшением условий для ВИП-клиентов, заемщикам по ипотеке, а также с предложением особых преференций для крупных и средних компаний региона. При этом наши клиенты могут получить кредит в любом отделении, ближайшем к дому или работе, что позволяет им экономить время как на его получение, так и на дальнейшее обслуживание», - отметил управляющий филиалом АТБ в г. Хабаровск Сергей ЯКИМОВ.