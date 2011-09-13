Банк «Приморье» подарит Владивостоку магнолии

Появление в нашем городе этого деревца с крупными снежно-белыми цветами, обладающими гипнотическим запахом, станет возможным благодаря разворачивающемуся долговременному сотрудничеству Банка «Приморье» и Ботанического сада-института. Банк помог учреждению науки в восстановлении экспериментальной теплицы. В ней уже этой осенью будут посеяны и проведут первые пять лет жизни магнолии, которым и суждено стать экзотическими первенцами в зеленом наряде города. Одно из условий партнерства – каждую весну часть сеянцев будет высаживаться в парках, скверах и аллеях Владивостока, в условиях, пригодных для здорового роста и цветения. Всего до 2015 года предполагается высадить более 100 саженцев этих удивительных растений.