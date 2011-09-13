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Дальневосточный логистический форум начинается во Владивостоке

14 сентября 2011, 00:33
Основная цель – познакомить предприятия региона с новейшими технологиями логистики.

14-20 сентября во Владивостоке впервые пройдет Дальневосточный логистический форум, основная цель которого – познакомить предприятия региона с новейшими технологиями логистики и создать бизнес-площадку для активного диалога грузовладельцев, логистических операторов, торговых и производственных компаний региона.

Программа мероприятия более чем разнообразна – в рамках форума пройдет целый ряд семинаров-практикумов, проведут которые известные российские эксперты в области логистики. 16 сентября в театре «Андеграунд» ВГУЭС пройдет главное событие форума - Научно-практическая конференция «Логистические решения: опыт и перспективы».

На пленарном заседании, которое начнется в 10.00, выступят директор департамента промышленности и транспорта Приморского края Игорь ХРУЩЕВ, генеральный директор ООО «Тримас Групп» Виктор ШИКОВ (Москва), исполнительный директор группы компаний «Восток» Олеся ЛЕБЕДЕНКО, консультант, бизнес-тренер (Москва) Игорь СКРИННИК, кандидат экономических наук, доктор делового администрирования (Москва) Андрей ГОЛУБЧИК.

Далее участники конференции разделятся на несколько секций, на каждой из которых будут обсуждать наиболее острые темы в сфере логистики. Первая секция будет посвящена управлению запасами, закупками и ассортиментом в современных условиях, на второй речь пойдет о современных складских технологиях, на третьей будут говорить о транспортной логистике торговых и производственных компаний, на четвертой – о транспортно-логистическом бизнесе региона. По завершению каждой из секции по указанным темам пройдут круглые столы.

Организатор форума – региональная сеть кадровых агентств «Успех» при содействии администрации Приморского края. Генеральный партнер – группа транспортных компаний «Восток», генеральный информационный партнер - ИК «Золотой Рог».

#Новости#Владивосток#Рынки
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