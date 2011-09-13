Дальневосточный логистический форум начинается во Владивостоке

Далее участники конференции разделятся на несколько секций, на каждой из которых будут обсуждать наиболее острые темы в сфере логистики. Первая секция будет посвящена управлению запасами, закупками и ассортиментом в современных условиях, на второй речь пойдет о современных складских технологиях, на третьей будут говорить о транспортной логистике торговых и производственных компаний, на четвертой – о транспортно-логистическом бизнесе региона. По завершению каждой из секции по указанным темам пройдут круглые столы.