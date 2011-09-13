zr.media
ГлавноеВсе новости

Директор ФСИН представит ГУ ФСИН РФ по ПК нового начальника

14 сентября 2011, 03:43
Предположительно 14 и 15 сентября директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Александр РЕЙМЕР будет находиться с рабочей поездкой в Приморском крае.

Предположительно 14 и 15 сентября директор ФСИН России генерал-полковник внутренней службы Александр РЕЙМЕР будет находиться с рабочей поездкой в Приморском крае.

Вместе с ним, как ожидается, Приморье посетят более 20 генералов. По пока официально неподтвержденной информации, директор ФСИН представит ГУ ФСИН РФ по Приморскому краю нового начальника. Имя нового начальника пресс-службой приморской ФСИН не раскрывается, но из осведомленных источников известно, что им, скорее всего, станет бывший начальник ФСИН по Ставропольскому краю Федор КРЕНСЛЕР. Программа пребывания генерала Реймера планирует осмотр учреждений уголовно-исполнительной системы региона. Александр Реймер проведет совещание с руководителями территориальных органов ФСИН России Дальневосточного федерального округа.<

#Новости#Владивосток#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56