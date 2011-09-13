Груз под защитой

Тем не менее этот вид страхования интересен и страхователям, и страховщикам. Страховщики не относят его к убыточным или высоко рисковым для себя, как, впрочем, не относят его и к дорогим видам страхования. Тариф в среднем составляет от 0,1 до 0,6%, а убыточность, по оценкам компании «Гута-страхование», находится на уровне 20%.