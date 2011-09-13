Груз под защитой

Динамика развития страхования грузов зависит во многом от уровня развития рынка грузоперевозок в целом, что в свою очередь определяется уровнем экономики региона. Основная доля внутри российских перевозок приходится на железнодорожный транспорт, региональных – на автотранспорт. Сегодня в Приморье, по некоторым оценкам, под страховой защитой находится не более 20-25% перевозок грузов.
Наиболее активно страхуют морские и железнодорожные грузоперевозки, гораздо реже попадают под страховую защиту автоперевозки. При этом в большинстве случаев страховые полисы приобретают крупные федеральные перевозчики, приморские же компании чаще предпочитают обходиться без этих затрат.
«Большинство сделок приходится на страхование самих грузов, - говорит специалист отдела продаж СК «Гута-страхование» Нина ВИКУЛИНА. - Заметно реже заключаются договора ответственности перевозчиков. Да и интерес к защите груза проявляют гораздо чаще грузоотправители, чем перевозчики. Значительная часть транспортных компаний пока не рассматривает данный механизм в качестве наиболее эффективной формы защиты».
В страховой компании «МАКС» сложившуюся практику объяснили тем, что перевозчики, включая в договоры требования по страхованию грузов, таким образом пытаются переложить расходы по страхованию на отправителей грузов, но по сути это страхование не покрывает ответственность перевозчика в полной мере, остаются в этом случае риски, требующие отдельных договоров.
Тем не менее этот вид страхования интересен и страхователям, и страховщикам. Страховщики не относят его к убыточным или высоко рисковым для себя, как, впрочем, не относят его и к дорогим видам страхования. Тариф в среднем составляет от 0,1 до 0,6%, а убыточность, по оценкам компании «Гута-страхование», находится на уровне 20%.
«В этом виде страхования не существует стандартного подхода при оценке рисков, нет универсальных расчетов, - говорит главный менеджер корпоративных продаж «Росгосстраха» Анатолий СОБОЛЕВ, - каждый договор страхования уникален. Кроме того, сам по себе этот риск короткий, ответственность составляет, как правило, всего несколько дней, что снижает вероятность наступления страхового случая по сравнению с договорами по другим видам страхования, заключенными на год».
Как правило, страховщики работают с двумя типами договоров страхования грузов – разовая перевозка и договор с грузоперевозчиком с большим в той или иной мере грузооборотом. Именно для таких клиентов страховые компании предлагают генеральный полис, по которому все грузы, перевозимые за год, можно считать застрахованными. По данным компании «Росгосстрах», интерес к таким полисам значителен, их приобретают в три раза больше, чем обычные, разовые страховки.
Наиболее распространенными страховыми случаями участники рынка называют повреждения грузов и противоправные действия лиц. Для того, чтобы обеспечить полную защиту, что особенно актуально при мультимодальных перевозках, страховщики предлагают специальные продукты - «Полное страхование от всех рисков». Кроме того, спросом пользуется страхование от гибели и повреждений в результате ДТП и кражи.