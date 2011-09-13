Hyatt принял 5-звездочные отели

«Я очень рад, что такая именитая компания приходит в Приморье. Надеюсь, что работа в нашем крае будет полезна для всех сторон, и мы получим качественные отели и мировой сервис. И эта наша совместная работа будет способствовать развитию туризма в Приморье. Желаю вам удачи», - сказал Сергей Дарькин сразу после подписания документа.