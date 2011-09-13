Итоги праймериз отменены в двух приморских городах

Теперь же список выглядит так: Пинский, Костенко, Ахоян, Кондратов. Глубоковская опустилась со второй на пятую строчку. В таком случае, учитывая, что Александр Костенко вряд ли захочет получать мандат депутата и оставлять свое кресло, «проходная четверка» ясна, и все основные претенденты получат места в Госдуме. Однако независимые политологи полагают, что реально приморские единороссы могут рассчитывать не на четыре, а как максимум лишь на три места. В таком случае, Эльвира Глубоковская согласно внесенным изменениям не получит его. А вот Руслан Кондратов теоретически может пройти в Госдуму.