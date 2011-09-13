Как я получала gosuslugi...

Общение граждан России с государственными органами через сайт gosuslugi.ru удобно, если, во-первых, человек владеет компьютером, и, во-вторых, если сайт постоянно доступен. В противном случае необходимость получения госуслуги превращается в череду стрессов.
Жизненная ситуация заставила меня в последние месяцы плотно пообщаться с государственными органами, выдающими всевозможные справки и свидетельства. Сразу бросилось в глаза наличие порой многочасовых очередей, от которых мы незаметно отвыкли за годы экономической перестройки. К хорошему ведь быстро привыкаешь. Но очереди пропали в магазинах, сохранившись там, где бал правит государство.
Справедливости ради отмечу, что правительство России, решив избавить своих граждан от очередей, профинансировало создание специального сайта, зарегистрировавшись на котором можно кое-куда записаться на прием заблаговременно. Правда, в БТИ все еще по старинке действует живая очередь, с периодически вспыхивающими скандалами, а в Федеральной регистрационной службе – электронная, но по выданным тут же талонам, кстати, очередь за которыми тоже может тянуться не один час. Но кое-где, например, в миграционно-визовой службе, или ГИБДД, уже перешли на самый современный принцип общения с гражданами – через портал «Госуслуги», который не только поставит вас в очередь, но и позволит выбрать день и час приема. Получать загранпаспорт через «Госуслуги» мне не пришлось, был выбор постоять в обычной очереди, а вот пообщаться с ГИБДД по Приморскому краю через правительственный сайт случай представился. Пишите, но ваш сервер отключен
Получив право на наследство автомобиля, с пачкой документов я отправилась в краевое управление ГИБДД, наивно полагая, что перерегистрировать авто, т. е. сделать новую запись в ПТС и переписать свидетельство транспортного средства не займет много времени. Ожидая увидеть привычную очередь, с радостью обнаружила малочисленную группу людей у окошечек приема документов. На вопрос, кто последний, ответа не последовало. Кто-то подсказал, что в здании есть консультационный центр, где могут подсказать, как записаться в очередь. Как удобно, подумала я и отправилась на его поиски. В консультационном центре безапелляционно заявили, что в очередь не записывают, но помогут заполнить заявление за 2,5 тыс. руб.
Опущу подробности того, как вернувшись из консультационного центра, я внимательно прочитала информацию на стенде и отправилась домой осваивать портал gosuslugi.ru.
Для человека, знакомого с компьютером, большого труда не составило зарегистрироваться на портале. Кстати, всем гражданам советую сделать это заранее, не ожидая, когда вам потребуется госуслуга. Дело в том, что прежде чем войти в личный кабинет, с которого, собственно, и возможно подать заявление на ту или иную услугу, необходимо дождаться получения так называемого кода активации. Придет он по вашему выбору либо Почтой России, что займет не менее двух недель, либо через компанию «Ростелеком», куда необходимо подойти с паспортом. Получив указанный код, я принялась заполнять на госпортале электронное заявление на регистрацию авто. Но можете себе представить мое состояние, когда, осилив все строки с указанием данных на собственника автомобиля и данные самого авто, а это не просто, когда что-то делаешь в первый раз, я получила ответ, что сайт не может принять мое заявление, с советом «попробуйте сделать это позднее». Последующие попытки в этот и следующий день ни к чему не привели. Позвонив, в конце концов, по найденному здесь же, на сайте, телефону горячей линии, я выяснила, что сервер ГИБДД в Приморском крае в данный момент отключен, и о времени его работы ничего не известно. Не там ищете
Спустя несколько дней и в очередной раз ничего не добившись, вновь звоню на горячую линию государственного портала и выясняю, что название самого портала успело измениться. Все те же gosuslugi.ru, только впереди добавилось epgu, т. е. теперь полное название сайта пишется как epgu.gosuslugi.ru. В такую ловушку попала не только я. Уже ожидая получения документов в ГИБДД, разговорилась в очереди, и оказалось, что мне еще повезло, некоторым на выяснение всех деталей общения с порталом понадобился не один месяц. С коллегой по несчастью, т. е. по очереди на услугу в ГИБДД, мы подошли к окошечку, где висела ссылка на портал, и объяснили полковнику, что адрес сайта изменился, надо бы поменять объявление. Но спустя несколько дней, когда мне вновь пришлось побывать в краевом ГИБДД, с сожалением отметила, что в объявлении ничего не изменилось, а значит, кто-то повторяет наши мытарства доступа к электронной очереди. Золотой человек Н. И.
Но вернемся к началу. Предвидя, по российской традиции, подвохи и неожиданности, сопровождающие получение справок и документов, как то – необходимость получения трех, а не одной электронной очереди, если вам нужна не одна, а три справки, я отправилась в условленный день в ГИБДД заранее. И не ошиблась. Просмотрев поданные мной документы, сотрудник Н. И. спросил: «А где ваше заявление»? «Как где, - удивляюсь, - в электронном виде». «Хорошо, что вы пришли заранее, - сказал мне Н.И. – мы не распечатываем электронные заявления, поэтому пишите», - и подал мне пустой бланк. Настрочив пляшущей от волнения рукой заявление, вновь обращаюсь к Н. И. И вновь вопрос: «А где ваша страховка? (имеется в виду ОСАГО)». «Как где, - удивляюсь вновь, - вот же она». «Нет, - говорит Н. И., - эта недействительна, так как выписана на старого владельца». «Но, простите, - говорю, - ведь я в ней вписана, причем, как страхователь». «Нет, - упрямо твердит Н. И., - идите и принесите новую».
Вот это, думаю, влипла, столько времени потратить, чтобы получить очередь на перерегистрацию, казалось бы, все выяснила и предусмотрела, и вот….
Н. И., видя, мое выражение лица, сочувственно спрашивает: «Вы что, расстроились? Идите, я подожду, - и добавляет: - золотой человек Н. И.». Не поверите, с какой благодарностью в тот момент к Н. И. я понеслась искать страхового агента.
Нашелся он рядом. Заключив новый договор на себя как на собственника, я вернулась к Н. И., и дальнейшая процедура сдачи документов на перерегистрацию автомобиля завершилась благополучно. Правда, позднее, когда я обратилась в страховую компанию за возмещением остатка платежа по старой страховке, мне сказали, что она была действительна, потому что я выступала страхователем, а сотрудник ГИБДД оказался, мягко говоря, не в курсе.
Но что было делать, ведь в тот момент решение принимал он, а не я...