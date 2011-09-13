Как я получала gosuslugi...

Для человека, знакомого с компьютером, большого труда не составило зарегистрироваться на портале. Кстати, всем гражданам советую сделать это заранее, не ожидая, когда вам потребуется госуслуга. Дело в том, что прежде чем войти в личный кабинет, с которого, собственно, и возможно подать заявление на ту или иную услугу, необходимо дождаться получения так называемого кода активации. Придет он по вашему выбору либо Почтой России, что займет не менее двух недель, либо через компанию «Ростелеком», куда необходимо подойти с паспортом. Получив указанный код, я принялась заполнять на госпортале электронное заявление на регистрацию авто. Но можете себе представить мое состояние, когда, осилив все строки с указанием данных на собственника автомобиля и данные самого авто, а это не просто, когда что-то делаешь в первый раз, я получила ответ, что сайт не может принять мое заявление, с советом «попробуйте сделать это позднее». Последующие попытки в этот и следующий день ни к чему не привели. Позвонив, в конце концов, по найденному здесь же, на сайте, телефону горячей линии, я выяснила, что сервер ГИБДД в Приморском крае в данный момент отключен, и о времени его работы ничего не известно. Не там ищете