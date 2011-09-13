Контейнерные операторы создают базу

Для оперативного обмена информацией о контейнерах, отданных во фрахт, крупнейшие контейнерные операторы CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk и MSC планируют создать единую базу - Cargo Incident Notification Network (CINS), управлять которой будет Ассоциация владельцев контейнеров (Container Owners Association – COA).
Целью создания базы является сбор информации об авариях и несчастных случаях непосредственно от морских перевозчиков. Благодаря анализу такой информации планируется выявить проблемные области. Поводом к созданию такой базы стало увеличение числа несчастных случаев из-за неверного указания характера груза (в том числе, опасный груз или нет) и его веса.