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Контейнерные операторы создают базу

14 сентября 2011, 00:16
Целью создания базы является сбор информации об авариях и несчастных случаях непосредственно от морских перевозчиков.

Для оперативного обмена информацией о контейнерах, отданных во фрахт, крупнейшие контейнерные операторы CMA CGM, Evergreen, Hapag-Lloyd, Maersk и MSC планируют создать единую базу - Cargo Incident Notification Network (CINS), управлять которой будет Ассоциация владельцев контейнеров (Container Owners Association – COA).

Целью создания базы является сбор информации об авариях и несчастных случаях непосредственно от морских перевозчиков. Благодаря анализу такой информации планируется выявить проблемные области. Поводом к созданию такой базы стало увеличение числа несчастных случаев из-за неверного указания характера груза (в том числе, опасный груз или нет) и его веса.

#Новости#Владивосток#Рынки
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