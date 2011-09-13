Малый бизнес Хабаровска поддержат

С 1 сентября 2011 года в Фонде поддержки малого предпринимательства, который реализует государственные программы финансирования бизнес-проектов, введен новый вид финансовой поддержки. Субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в приоритетных для экономики края видах деятельности, имеют возможность получить бизнес-займы от 1,5 до 2 млн рублей по самой низкой в регионе ставке, равной ставке рефинансирования Центробанка (на сегодняшний день она составляет 8,25% годовых). Такая же процентная ставка действует и для инвестиционных займов производственным предприятиям края, причем суммы выдачи средств по данной программе увеличены – теперь они составляют от 3 до 4 млн рублей. Программа финансирования производственников продлится до 30 ноября 2011 года.