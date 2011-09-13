«Мы построим предприятие, которым будет гордиться все Приморье»

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» планирует развивать в Находкинском городском округе новую для этого региона отрасль. Начало положит строительство предприятия по производству нефтехимической продукции.
О возможностях и преимуществах этого проекта рассказывает генеральный директор ВНХК Юрий КАСЮК.
- Юрий Михайлович, расскажите, почему предприятие планируется строить именно здесь, в Приморском крае? И сырье для производства не здесь, и Китай рядом со своей мощной промышленностью…
- Именно близость рынков стран Азиатско-Тихоокеанского региона – одна из важнейших причин строительства предприятия в Приморье. Экономика этих стран развивается высокими темпами, потребность в полимерах у того же Китая велика, а сырье для производства полимеров есть в России.
Возникает важнейшая дилемма: будем ли мы дальше поставлять нашим соседям сырье, или будем создавать на своей территории предприятия, где производятся высокотехнологичные продукты с более высокой добавленной стоимостью, и уже эти продукты продавать тем рынкам, которые в них нуждаются. Однозначно – предприятия надо создавать здесь, в России. И тем самым обеспечивать развитие российской экономики, а не экономики сопредельных стран. Сегодня важно создавать у нас рабочие места, пополнять налогами региональный и муниципальный бюджеты, развивать социальные программы, модернизировать коммунальную инфраструктуру, обеспечивать работникам достойные зарплаты.
Еще несколько лет назад с Запада звучали упреки и даже ироничные замечания, что Россия, страна с богатейшими природными ресурсами, работает как сырьевой придаток экономик других стран. Строительство нашего предприятия, как и строительство многих предприятий по всей России, где стали производить не сырье, а продукт высокой переработки – свидетельство того, что мы не согласны с такой позицией и будем делать все, чтобы максимальная прибыль оставалась здесь, росло благосостояние наших людей, а значит, и их уверенность в завтрашнем дне.
- Можно ли совмещать понятия «достойная жизнь» и «нефтехимическое производство»? Как местное население относится к перспективе соседства с нефтехимическим предприятием?
- Сейчас в большей степени – настороженно, и это вполне объяснимо. Долгое время поселки, рядом с которым будет строиться предприятие, фактически были на периферии рынка труда, социальной инфраструктуры. Люди живут в непростых условиях, многие потеряли веру в завтрашний день, и тут им говорят: сейчас здесь будет построено нефтехимическое предприятие, которое еще больше осложнит и ухудшит вашу жизнь. Кто говорит? А тот, кому выгодно использовать это в своих целях. Такие люди пользуются тем, что жители не знакомы с особенностями строительства, планами «Роснефти» по развитию поселков, созданию программ занятости и профессиональной переориентации, современными нормами и технологиями строительства таких производств.
Предприятие, которое мы будем строить, – уникально. Проект основан на новейших технологиях производства и защиты окружающей среды. Планируя строительство этого предприятия, специалисты «Роснефти» провели колоссальную работу, чтобы спроектировать максимально безопасное, технологичное и рентабельное производство. Аналогичных комплексов в мире – не более трех. В России такое предприятие будет первым. Учитывался не только мировой опыт строительства, но и стандарты, принятые и неоднократно прошедшие проверку в самой «Роснефти».
Вопрос возможности строительства предприятия по соседству с населенными пунктами действительно существует, но, во-первых, мы действуем в соответствии с природоохранным законодательством. Во-вторых, новейшие технологии позволяют строить заводы аналогичного профиля в непосредственной близости от жилых районов с обеспечением мер безопасности для проживающего в них населения. При разработке Генерального плана расположения объектов нефтехимического комплекса будут учтены все требования к санитарно-защитной зоне. С внешней стороны ограждения комплекса, обращенной к жилым районам, будет располагаться канал реки Глинка, а с внутренней стороны южной части ограждения будут расположены объекты вспомогательного назначения (склады материалов и оборудования, ремонтно-механические цеха и т.п.).
Предприятие может создавать небольшие неудобства жителям, но только на период строительства. На этом все негативные последствия, если можно так их назвать, заканчиваются, и начинаются преимущества, уверен, более важные и ценные для людей, ради которых, я надеюсь, они будут готовы терпеть временный дискомфорт.
- Какое влияние окажет работа предприятия на жизнь города?
- Построить завод на пустом месте – означает взять в аренду или выкупить земли. Сегодня нами оформлены земли в аренду под проектно-изыскательские работы, и это приносит доход в бюджет городского округа.
В 2009 году мы уже построили в Находке один жилой дом, который сейчас заселен иногородними работниками предприятия. Сейчас мы начинаем проектирование и строительство нового микрорайона в Находке на 7,5 тыс. жителей. Это позволит привлечь необходимые кадры. Микрорайон будет расположен в центре г. Находка в районе озера Соленое, со своей инфраструктурой – детсадами, школой, поликлиникой и учебным заведением для подготовки рабочих кадров.
«Восточная нефтехимическая компания» – это высокотехнологичный проект, который требует повышенного уровня квалификации персонала. Подобных производств в Приморском крае никогда не было. Мы инициируем открытие новых специальностей в Дальневосточном федеральном университете, с которым нас связывают долгосрочные партнерские отношения. В частности, мы участвуем в качестве членов государственных комиссий при защите дипломных работ, организуем производственную практику для студентов и приглашаем на работу молодых специалистов. Рабочие специальности здесь уникальны – невозможно просто выучить человека для работы на таком производстве – помимо обучения он должен получить опыт практический работы. На аналогичном производстве работники также обязательно проходят обучение по охране труда и промышленной безопасности.
- То есть вы планируете приглашать большинство специалистов или все же создавать рабочие места для местного населения?
- Мы планируем, что на первом этапе эксплуатации завода численность персонала достигнет 1600-1700 человек, из которых около 1000 будут иногородними специалистами, а остальные набраны из числа местных жителей. Постепенно, уже через 2-3 года, будет происходить замещение приглашенных работников местными. Практика показывает, что на всех заводах «Роснефти» текучесть кадров очень низкая, есть немало и, как раньше говорили, «рабочих династий».
Если у местного населения будет желание сразу работать у нас, то у них есть возможность пройти профессиональную подготовку. На первом этапе мы выделили средства на оборудование лаборатории и тренировочного центра для специальностей «Машинист технологических насосов» и «Лаборант химического анализа». После обучения мы их обязательно направим на стажировку на аналогичные предприятия на срок от 3 до 12 месяцев. После этого они смогут стать квалифицированным работниками.
Мы планируем создать рабочие места вокруг завода для 10-15 тысяч человек, преимущественно из местного населения. Для строительства будет привлечено не менее 10 тысяч работников, которые, кроме временных городков, будут жить в возводимом микрорайоне и со временем уступят его работникам завода. Начнут открываться местные фирмы, бизнес которых будет связан с деятельностью завода. Уже рассматриваются варианты развития крупных промышленных и частных производств, основанных на использовании нефтехимической продукции. В результате в регионе произойдет рывок индустриализации, существенно вырастет уровень жизни, что будет способствовать повышению благосостояния граждан.
- Что ваша компания делает для местных жителей?
- Многое. Например, в близлежащем поселке Первостроителей, в котором проживает около 1800 человек, силами студенческого стройотряда, созданного по инициативе «Роснефти», в рамках подготовки к новому учебному году осуществлен ремонт школы №18 и благоустройство территории детского сада №49. В двух жилых домах на средства компании в этом году будет проведен ремонт фасадов и кровли. 26 августа, на радость детям, открыта детская игровая площадка.
Выделяется благотворительная помощь детским домам, дошкольным учреждениям, общеобразовательным и спортивным школам, школам-интернатам для детей с недостатками развития, общественным организациям, а также больницам республиканского и местного подчинения.
Особое внимание уделяется социальным программам в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и массового спорта.
Благотворительные средства поступают в общественные и муниципальные организации, образовательные и медицинские учреждения, спортивные клубы и многим другим адресатам.
Большое значение «Роснефть» придает возрождению духовного наследия России и укреплению нравственных начал в жизни общества. За последние годы при активном участии компании были восстановлены или заново построены храмы во многих регионах страны.
- Есть ли механизмы защиты завода от стихийных бедствий?
-Да, такие вопросы успешно решаются в мировой практике. Основная проблема региона в том, что за сутки может выпасть трехмесячная норма осадков. Для предотвращения возможных последствий этого будут внесены новейшие технические и технологические решения на основе достижений мирового опыта, в том числе при строительстве системы очистных сооружений.