«Мы построим предприятие, которым будет гордиться все Приморье»

- Сейчас в большей степени – настороженно, и это вполне объяснимо. Долгое время поселки, рядом с которым будет строиться предприятие, фактически были на периферии рынка труда, социальной инфраструктуры. Люди живут в непростых условиях, многие потеряли веру в завтрашний день, и тут им говорят: сейчас здесь будет построено нефтехимическое предприятие, которое еще больше осложнит и ухудшит вашу жизнь. Кто говорит? А тот, кому выгодно использовать это в своих целях. Такие люди пользуются тем, что жители не знакомы с особенностями строительства, планами «Роснефти» по развитию поселков, созданию программ занятости и профессиональной переориентации, современными нормами и технологиями строительства таких производств.