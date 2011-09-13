Нам еще долго помнить их имена

- Мы считаем, что Алексей Наздратенко может быть наиболее достойным кандидатом. Алексей имеет юридическое образование и хорошо знаком с ситуацией в регионе,— пояснил лидер приморского отделения партии Юрий РЯБКО. Верим, но аргумент неубедительный, хорошо знакомых с ситуацией в регионе полно в самом регионе…