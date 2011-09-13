НОМОС-РЕГИОБАНК расширил сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных

За счет присоединения к ОРС количество банкоматов, в которых клиентам НОМОС-РЕГИОБАНКа можно без комиссии снимать наличные средства и оплачивать услуги, только в городах присутствия НОМОС-РЕГИОБАНКа увеличилось до 179: в Хабаровске - 115 (+59), в Комсомольске - 36 (+25), во Владивостоке - 88 (+79), в Биробиджане - 20 (+14), в Ванино - 3 (+2).