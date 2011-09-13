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НОМОС-РЕГИОБАНК расширил сеть банкоматов с бесплатным снятием наличных

14 сентября 2011, 00:55
НОМОС-РЕГИОБАНК присоединился к Объединенной расчетной системе (ОРС).

НОМОС-РЕГИОБАНК присоединился к Объединенной расчетной системе (ОРС). Теперь частные клиенты владельцы банковских карт Visa НОМОС-РЕГИОБАНКа имеют возможность бесплатно снимать наличные средства по всей России более чем в 8000 банкоматов 50 банков-партнеров.

Кроме того, через банкоматы сети ОРС клиенты НОМОС-РЕГИОБАНКа могут бесплатно проводить операции проверки баланса карты и оплаты сотовой связи, интернета и коммерческого телевидения. При этом стоит учитывать, что в банкоматах системы ОРС взимается комиссия за снятие наличных по кредитным картам.

За счет присоединения к ОРС количество банкоматов, в которых клиентам НОМОС-РЕГИОБАНКа можно без комиссии снимать наличные средства и оплачивать услуги, только в городах присутствия НОМОС-РЕГИОБАНКа увеличилось до 179: в Хабаровске - 115 (+59), в Комсомольске - 36 (+25), во Владивостоке - 88 (+79), в Биробиджане - 20 (+14), в Ванино - 3 (+2).

Актуальный список всех банкоматов вы всегда можете просмотреть на сайте ОРС и на сайте www.nomos-regiobank.ru в разделе «Банкоматы».

Узнать о ближайшем банкомате можно по тел. 8 800 100 70 40 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Реклама.

#Новости#Дальний Восток#Общество
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