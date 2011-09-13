Новая эра для экспедиторов

Ситуацию с применением норм и требований действующего законодательства при выполнении перевозок грузов автомобильным транспортом можно охарактеризовать одним словом – хаос. Правовая неграмотность участников рынка, помноженная на обилие «черных» и «серых» схем взаиморасчетов, не оставляет возможности урегулирования в пределах правового поля постоянно возникающих конфликтов между грузовладельцами, экспедиторами, перевозчиками.
Причина конфликтов, как правило – в незнании либо в непонимании сути договорных отношений, возникающих в ходе осуществления процесса перевозки грузов. Хотя именно приведение договорных отношений в соответствие с законом – самый простой и эффективный способ избавить автоперевозчика от серьезных финансовых рисков, а заказчиков перевозки – от рисков материальных.
На сегодняшний день большинство заключенных договоров перевозки грузов автомобильным транспортом составлены юридически неграмотно, в силу чего часто вообще незаконны! Нет ни одного заказчика или перевозчика, который не нес бы финансовых и материальных потерь из-за неправильно составленных договоров! Просто многие боятся признаться в этом, ибо не хотят потерять реноме серьезной компании.
Рассмотрим ситуацию с позиции новых «Правил перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 за №272. На сегодняшний день прошло почти два месяца с того момента, как они вступили в действие. Ждали появления этого документа так долго, что уже практически все о нем успели забыть.
Итак, 25 июля 2011 Правила вступили в силу, началась новая эра для российских автоперевозчиков и экспедиторов, а также для потребителей их услуг. Прошло менее 2-х месяцев, серьезные выводы и обобщения делать явно преждевременно, но некоторые первичные наблюдения озвучить необходимо, тем более, что ситуация складывается весьма тревожная. Участники рынка либо вообще не заметили появления на свет нового и важного документа, либо пока просто игнорируют его. Что очень и очень плохо, т.к. согласно положениям статьи 252 НК РФ транспортная накладная является единственным легитимным документом, подтверждающим расходы на перевозку грузов автомобильным транспортом.
Если говорить о Правилах в общем, то мы должны констатировать несколько очевидных положительных моментов:
- автомобильный транспорт наконец-то получил собственную транспортную накладную, а не товарно-транспортный суррогат;
- автомобильный транспорт, в организационно-правовом плане, занял свое достойное место в числе остальных видов транспорта, поскольку принял основные принципы работы, свойственные всем прочим видам транспорта.
Итак, транспортная накладная составляется в 3 оригинальных экземплярах, по одному для отправителя, получателя и перевозчика (п.9 Правил), обязанность по составлению накладной лежит на грузоотправителе (п.6 Правил). Правда, если стороны согласовали иной порядок в договоре, то оформить накладную может иное лицо, например, экспедитор или агент, но от имени грузоотправителя. Следовательно, ответственность за правильность внесенных сведений остается на отправителе.
Как мы можем видеть, в комплекте не предусмотрено наличие дополнительного оригинала для подтверждения доставки груза. Перевозчик не обязан подтверждать сам факт доставки груза по назначению! Сам факт приема груза к перевозке, подтвержденный печатью и подписью перевозчика, презюмирует, т.е. подразумевает обязанность перевозчика доставить груз до места назначения в целости и сохранности и выдать (!) его надлежащему получателю.
Перевозчик априори считается выполнившим свои обязательства, до тех пор, пока грузополучателем не заявлена претензия на полную или частичную недоставку груза и/ или его повреждение. Этот, казалось бы, обычный принцип транспортного права вызвал основной вал недопонимания со стороны грузоотправителей. Они оказались поголовно не готовыми к такому повороту событий.
- Как это я не имею права требовать подтверждения доставки? – стандартный и массовый вопрос на всевозможных форумах и семинарах. При этом почему-то забывается такой факт, что тем же грузоотправителям и в голову не приходит требовать аналогичный документ от морского или, скажем, железнодорожного перевозчика! Чем железнодорожный транспорт лучше или хуже автомобильного?
Необходимо признать, что во многом в этой ситуации виноваты сами перевозчики, слишком часто у нас бесследно исчезают машины с грузом. Клиенты просто стараются перестраховаться, отсюда и возник принцип: привезешь подтверждение доставки – получишь деньги.
Разумеется, никто не может запретить перевозчику добровольно (!) взять на себя обязательства и продолжить предоставлять клиентам накладные с отметками получателя, только стоит учесть, что для этих целей следует заготовить еще один экземпляр ТН и озаботиться проставлением в нем всех необходимых отметок всеми участниками автоперевозки. Порядочные и честные перевозчики, например, склонны рассматривать свое согласие с требованием документально подтвердить доставку как дополнительное конкурентное преимущество, как показатель своей клиентоориентированности.
Еще одна массовая проблема – грузовладельцы категорически не желают отказываться от привычных и милых сердцу ТТН. Это и понятно, ведь ранее один документ отражал как движение товарно-материальных ценностей, так и транспортную работу, причем последняя была явно в роли падчерицы. Теперь, после введения ТН, для оформления движения товарно-материальных ценностей параллельно придется оформлять еще и товарный документ, накладную по форме «Торг-12», например.
Обращаю внимание читателей на такой важный момент, как определение пригодности автотранспортного средства к перевозке (п.23 Правил). Логика пункта такова, что определение пригодности поданного транспортного средства (автомобиль и/или контейнер) есть прямая обязанность отправителя. Погрузка груза в такое транспортное средство и подписание ТН создают презумпцию пригодности транспортного средства. В дальнейшем, если вдруг обнаружится повреждение и/или недостача груза, то ссылки на то, что транспортное средство изначально было непригодно для перевозки моего груза, теряют всякий смысл.
На погрузку и выгрузку транспортного средства перевозчик обязан предоставить отправителю свободный от оплаты период времени, если это время не согласовано сторонами в договоре, то продолжительность погрузо-разгрузочных операций определяется по таблице Приложения №6 Правил. Однако операции погрузки обычно всегда предшествует некий объем подготовительных работ с грузом (маркировка грузовых мест, сортировка, группировка и т.д. и т.п.), так вот из п. 39 Правил явно следует, что время, затраченное отправителем /получателем на подготовительные операции, не является временем погрузо-разгрузочных работ и, следовательно, подлежит оплате по ставкам, предусмотренным за сверхнормативное использование транспортного средства.
Однако наряду с положительными моментами в рассматриваемых нами Правилах, а также в УАТ и ГНЭТ существуют спорные моменты, которые вызывают трудности у участников рынка автоперевозок. Например, так и остались не раскрытыми суть и смысл понятия «приемка груза». В классическом транспортном праве под приемкой груза к перевозке (обратная операция – сдача груза получателю) принято понимать участие перевозчика (или его полноправного представителя – водителя) в визуальном контроле состояния передаваемого груза, его упаковки, маркировки, подсчете количества мест, а также контроле правильного размещения груза в кузове транспортного средства. Процедура приемки значительно упрощалась, если перевозчику передавалось уже загруженное и опломбированное транспортное средство. Здесь перевозчик контролировал только внешнюю целостность транспортного средства и соответствие оттисков пломбы документам. Все было понятно, ибо все привыкли к такой постановке вопроса.
Теперь ни УАТ И ГНЭТ (ст.11 «Приемка груза» и 15 «Выдача»), ни Правила перевозок в явной форме не обязывают перевозчика принимать груз в классическом понимании этого понятия, более того, теперь отправитель обязан (п.56 Правил) опломбировать грузовой отсек транспортного средства. Правда, с оговоркой о том, что иной порядок может быть предусмотрен сторонами в договоре (п.1 ст. 13 УАТ и ГНЭТ). Напомним, что п.1 ст.8 КОНВЕНЦИИ О ДОГОВОРЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ (КДПГ) обязывает перевозчика проверить состояние груза и его упаковки.
Итак, отправитель обязан не только сам погрузить и правильно разместить груз в кузове транспортного средства /контейнере, но и опломбировать его, снимая тем самым с перевозчика всю возможную ответственность за повреждение и/или недостачу груза, прибывшего на место выгрузки за исправной отправительской пломбой. Вне сомнения, такое положение закона значительно упрощает положение перевозчика, а вот грузовладельцы в основной своей массе остаются недовольными. Андрей ГОЛУБЧИК, кандидат экономических наук, юридическая фирма «Марш энд Уилтс».
Наиболее актуальные вопросы логистической отрасли будут обсуждаться на Дальневосточном логистическом форуме, который пройдет во Владивостоке 14-20 сентября.