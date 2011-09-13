Новая эра для экспедиторов

Однако наряду с положительными моментами в рассматриваемых нами Правилах, а также в УАТ и ГНЭТ существуют спорные моменты, которые вызывают трудности у участников рынка автоперевозок. Например, так и остались не раскрытыми суть и смысл понятия «приемка груза». В классическом транспортном праве под приемкой груза к перевозке (обратная операция – сдача груза получателю) принято понимать участие перевозчика (или его полноправного представителя – водителя) в визуальном контроле состояния передаваемого груза, его упаковки, маркировки, подсчете количества мест, а также контроле правильного размещения груза в кузове транспортного средства. Процедура приемки значительно упрощалась, если перевозчику передавалось уже загруженное и опломбированное транспортное средство. Здесь перевозчик контролировал только внешнюю целостность транспортного средства и соответствие оттисков пломбы документам. Все было понятно, ибо все привыкли к такой постановке вопроса.