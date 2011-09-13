О чем мечтает город

Уже третий раз в рамках Тихоокеанского экономического конгресса одна из дискуссионных площадок посвящается проблеме развития современных городов. «Города, привлекательные для людей», «Владивосток 2012 - дивиденды от инвестиций», - такие темы обсуждали участники конгресса в 2009-2010 гг. На этот раз участникам дискуссии предложили помечтать.
Впрочем, за вопросами, предложенными для обсуждения «Город мечты. Условия привлекательности городов для жителей. Новые решения в строительстве городов. Азиатский пример» можно увидеть вполне прагматичные вещи.
Тон дискуссии задали международный эксперт по городскому развитию Архитектурной компании AREP Николя БУШО (Франция) и профессор Архитектуры Токийского университета Казунобу МИНАМИ (Япония). Эксперты рассказали о современном мейнстриме мирового градостроения: от мегаполисов и агломераций, к которым стремятся малые города, и современных инновационных системах урбанизации, до небольших «умных» городов, где соблюден баланс экономики и экологии, условия безопасности, а также предоставлены хорошие возможности для бизнеса и отдыха, но наряду с компактностью есть хорошие связи с другими населенными пунктами. Именно о возведении таких «умных», компактных, зеленых, энергоэффективных городов на месте пострадавших от разрушительного цунами задумались сегодня в Японии. Современные технологии позволяют снизить потребление электроэнергии в таком городе в 2 раза.
Взглянули и на Владивосток как на город мечты приморские участники дискуссии - директор департамента градостроительства Приморского края Сергей ЯКУШИН и заместитель мэра Владивостока Алексей СУХОВ. В соответствии с планами развития Владивостокская городская агломерация, формируемая на юге Приморского края в радиусе 2-часовой доступности и объединяющая территории Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки достигнет численности населения 1,2 млн человек. Город будет развиваться как центр международного сотрудничества в АТР, туристическо-рекреационная зона, транспортно-логистический узел. Во всяком случае, импульс развития, который получил город в последние годы, небывалый и по масштабам финансирования, и по числу объектов инфраструктуры, и по многоплановости решаемых проблем (дороги, аэропорт, водовод и очистные сооружения, газ и обновленное энергетическое хозяйство), является хорошей предпосылкой для исполнения такой мечты.
И, кстати говоря, совпадает ли она с мечтой рядового жителя Южного Приморья - еще вопрос. Участники дискуссии акцентировали на этом внимание. Уж коль скоро мы строим города мечты, то стоило бы при крупных изменениях в том или ином населенном пункте спрашивать мнения и рядовых жителей, тех, кому придется жить в условиях воплощенной мечты, подчеркнула заместитель председателя Внешэкономбанка Ирина МАКЕЕВА, руководитель рабочей группы по модернизации моногородов при комиссии по экономическому развитию и интеграции правительства России. Такой диалог происходит нечасто и достаточно формально.
И даже в ходе дискуссии экспертов город мечты Владивосток превращался в город реальности - с не всегда продуманными архитектурными решениями (чего стоит лишь одно голубеющее стеклянными фасадами здание напротив мэрии), изношенными на 80% коммуникациями и проблемами отведения земли под строительство.
Саммит как процесс
Тихоокеанский экономический конгресс стал своеобразной вехой, от которой начался обратный отсчет дней из 365, оставшихся до саммита АТЭС во Владивостоке. О том, какие вопросы могут войти в его повестку, «ЗР» рассказал заместитель директора Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ, руководитель Межведомственной рабочей группы по подготовке к председательству России в форуме АТЭС в 2012 году Валерий СОРОКИН, участвовавший в работе конгресса.
- Существует утвержденная президентом концепция председательства России в АТЭС в 2012 году. И, должен заметить, что значительная часть тем, которые обсуждались на конгрессе, в той или иной мере отражены в этой концепции. Наше председательство в АТЭС мы намерены активно использовать, прежде всего, для пропаганды достижений России в различных областях, для подтверждения нашей готовности самым активным и конструктивным образом сотрудничать с экономиками - членами АТЭС в различных сферах.
В числе тем, на которых мы хотели бы акцентировать внимание в период председательства, магистральная тема АТЭС - содействие дальнейшей либерализации и улучшению условий торговли и инвестиционной деятельности в регионе. Еще одна тема - совершенствование транспортно-логистических систем, она обсуждалась и на Тихоокеанском конгрессе. Будет затронуто сотрудничество в обеспечении продовольственной безопасности в регионе и всестороннее многоплановое сотрудничество в целях модернизационного развития на инновации, содействие расширению высокотехнологичных производств.
Помимо этого мы планируем обсуждать задачи взаимодействия в других важных областях, включая вопросы сотрудничества по реферату безопасности личности. В АТЭС это понятие включает взаимодействие в таких важных сферах, как борьба с терроризмом, сотрудничество в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий стихийных бедствий, преодолении пандемических заболеваний в регионе, энергетическая и продовольственная безопасность.
Должен заметить, что встреча лидеров в сентябре 2012 года во Владивостоке станет кульминацией нашего председательства. Но в течение года будет проведено более 90 мероприятий - на уровне рабочих групп, старших должностных лиц АТЭС, порядка 8-9 отраслевых министерских встреч в различных частях страны. Все эти мероприятия на разных уровнях и есть та рабочая кухня, где все «заваривается», где вводятся новые элементы, прорывные предложения на будущее.