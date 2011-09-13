О чем мечтает город

Взглянули и на Владивосток как на город мечты приморские участники дискуссии - директор департамента градостроительства Приморского края Сергей ЯКУШИН и заместитель мэра Владивостока Алексей СУХОВ. В соответствии с планами развития Владивостокская городская агломерация, формируемая на юге Приморского края в радиусе 2-часовой доступности и объединяющая территории Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки достигнет численности населения 1,2 млн человек. Город будет развиваться как центр международного сотрудничества в АТР, туристическо-рекреационная зона, транспортно-логистический узел. Во всяком случае, импульс развития, который получил город в последние годы, небывалый и по масштабам финансирования, и по числу объектов инфраструктуры, и по многоплановости решаемых проблем (дороги, аэропорт, водовод и очистные сооружения, газ и обновленное энергетическое хозяйство), является хорошей предпосылкой для исполнения такой мечты.