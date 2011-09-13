Очистные сооружения введены в эксплуатацию

Это одни из самых мощных очистных в стране. Например, в Сочи строятся очистные на 70 тысяч кубометров в сутки. Во Владивостоке, когда будут введены все площадки очистных, они будут обрабатывать 420 тысяч кубометров стоков в сутки. Так что город имеет возможность расти.