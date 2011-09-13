От модернизации к интеграции

С пожеланий плодотворной работы над анализом проблем рыболовства и задачами его модернизации начал свой доклад и губернатор Приморья. По мнению Сергея ДАРЬКИНА, от развития береговой переработки будет зависеть не только выполнение доктрины продовольственной безопасности, но и развитие регионов. В Приморском крае принятие программы поддержки береговой переработки позволило увеличить объемы производства продукции на 25%. Рыбному бизнесу необходимо сосредоточить усилия на наполнении внутреннего рынка. Производственная деятельность большинства компаний - это поставки на экспорт. Безусловно, что еще в советские времена предприятия отрасли экспортировали большие объемы рыбопродукции на внешние рынки, однако, при этом на прилавках было изобилие отечественных даров моря. В середине 2000-х годов, когда вылов рыбы в России снизился до минимального уровня, многие компании были вынуждены полностью пересмотреть структуру поставок в пользу внешних рынков. Однако сегодня актуально производство продукции с высокой добавочной стоимостью. Причем переработка - это отдельный и весьма привлекательный вид бизнеса. Правда, российские рыбаки пока не стремятся войти в этот сектор. «На сегодняшний день предприятиям легче переработать тысячу тонн минтая (речь идет о производстве минтая без головы, эта простейшая операция выполняется на судах, работающих на промысле, и полученная тушка идет на рынки Азии, где из нее производят филе вторичной заморозки. - Прим. автора), чем произвести готовую продукцию из 10 тонн терпуга. В итоге наш рынок испытывает дефицит российской продукции, и происходит замещение российской продукции импортными аналогами», - сказал в своем выступлении Сергей Дарькин. По олимпийской системе