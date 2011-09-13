По числу иностранцев Приморье может сравниться только с Москвой

Как оказалось, работники-мигранты из Узбекистана, убирающие улицы Владивостока, по большому счету представлены мужчинами, приехавшими на заработки для обеспечения своих семей. Из беседы с ними стало ясно, что их трудовые права соблюдены. Как рассказал 42-летний Абдуло ЖУРАБЕКОВ, любящий муж и отец трех детей: «Мне очень нравится во Владивостоке. Заработная плата приходит без задержек. Я живу в общежитии и у меня есть временный медицинский полис. Моя семья живет в Узбекистане. С родными я связываюсь по телефону. В свободное время отдыхаю, гуляю».