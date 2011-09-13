Подробности премьерского визита

«Окончательное решение по этому поводу будет принимать съезд, но учитывая, насколько плотно Игорь Шувалов задействован в тематике саммита АТЭС, насколько часто он здесь бывает и насколько большой интерес он проявляет к проблемам социально-экономического развития края, было бы логично это предположить», - сказал Дмитрий Песков журналистам.