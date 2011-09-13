Подробности премьерского визита

Правительство РФ рассмотрит вопрос о возможном дотировании перевозок с Дальнего Востока в центральную часть России рыбной и соевой продукции. Эта тема была поднята на встрече премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА с губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ.
«Прошу рассмотреть вопрос в отношении товаров, которые мы производим - нашей рыбы, продуктов из сои, риса, нашего леса - об их дотировании для перевозки в центральную часть России», - сказал губернатор.
Он напомнил, что очень успешно реализуется программа субсидирования пассажирских перевозок с Дальнего Востока в западную часть России. В прошлом году 65 тыс. приморцев воспользовались данной программой, цены на билеты снизились в два раза. Глава региона попросил распространить эту программу и на перевозку товаров. «Хорошо, посмотрим», - сказал Владимир Путин. Премьер-министр также выразил удовлетворение тем, что Министерство обороны наконец-то решило земельные вопросы на острове Русский.
На совещании по использованию наследия АТЭС глава правительства напомнил, что остров раньше был военной базой.
Он поблагодарил Министерство обороны за то, что оно «оперативно сработало со всеми подразделениями, передало землю». Тем не менее, заметил премьер, какая-то часть военных объектов останется на острове.Премьер не ошибся в выборе проекта океанариума
Академия наук и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) должны вместе работать на площадке строящегося на острове Русский Приморского океанариума, заявил премьер.
«Океанариум - это часть Российской академии наук. Мне бы хотелось, чтобы академия и университет вместе работали по этому направлению», - сказал Владмир Путин во время осмотра строящегося комплекса океанариума.
Как сказал главе правительства директор института биологии моря Дальневосточного отделения РАН Андрей АДРИАНОВ, океанариум предназначен для ведения научных исследований, для обучения студентов и для знакомства всех желающих с океанской фауной.
«Мы уже запланировали совместно с университетом большой проект создания биотехнопарка, и здесь мы будем отрабатывать выращивание особо ценных рыб, беспозвоночных, будем подбирать новые объекты для аквакультуры», - сказал Адрианов, который одновременно является заместителем директора университетской школы естественных наук и отвечает в ДВФУ за биологическое образование.
«У вас здесь будут рыбы из разных регионов мира?», - поинтересовался Владимир Путин.
По словам Андрея Адрианова, в новом океанариуме планируется собрать представителей фауны всех пяти океанов, для содержания которых потребуется различная вода. Всего в комплексе будет около 700 аквариумов, в том числе 200 больших. Самый крупный из них будет вмещать в себя 7 тыс. кубических метров воды.
По словам директора института, такой фантастический объем воды позволит содержать здесь самых крупных обитателей моря, в том числе акул и белух.
«Акулы всех съедят», - пошутил премьер и поинтересовался, есть ли в мире более крупные океанариумы.
По словам академика, самые крупные океанариумы строятся в теплых странах под открытым небом, что на Дальнем Востоке вряд ли можно себе позволить.
По словам Адрианова сам проект океанариума уникален, главное здание, расположенное недалеко от залива, представляет собой гигантскую ракушку, как бы выброшенную волной на берег.
«Знаю, я его сам выбирал», - засмеялся Владимир Путин, который утверждал проект океанариума.
Академик пригласил премьера в строящееся здание-ракушку, чтобы осмотреть его изнутри. В нем, по словам Адрианова, в частности, разместится огромный бассейн, зеркало воды которого составит 800 квадратных метров. В нем будут проводиться выступления дрессированных дельфинов, белух и других обитателей океана, и Адрианов пригласил премьера приехать и посмотреть шоу, когда «артисты» уже будут обучены.
Он также рассказал о тех проектах, которые планируется реализовать в рамках деятельности океанариума, например, лечение больных детей общением с морскими обитателями, в частности, дельфинами, а также о проектах «Тропический дождевой лес» и «Тропическое море и коралловый мир».
После этого на память академик вручил Путину большую фотографию белухи, а также фильм о подводном мире, который будет использоваться для обучения студентов и для научной работы.Студенты ДВФУ могли бы получать образование в МГУ и других вузах
Владимир Путин предложил в приоритетном порядке использовать в интересах образования и высшей школы строящиеся и планируемые к строительству объекты для крупных форумов.
На совещании по развитию ДВФУ он выразил мнение, что Россия получит громадное наследие от проведения крупнейших международных форумов и этот потенциал десятилетиями должен служить людям.
«Поэтому предлагаю в приоритетном порядке использовать уже строящиеся и еще планируемые к строительству объекты в интересах образования, высшей школы, наших институтов и университетов», - сказал премьер. В качестве примера он привел Казань, где идет подготовка к Универсиаде-2013 и где часть сооруженных объектов будет использована как общежития.
«Уже на этапе проектирования и строительства нужно учесть предназначение спортивных центров, жилых городков и социальных объектов», - убежден премьер.
В совещании принимали участие, помимо ректоров вузов, также строительные организации и представители Фонда жилищного строительства, чтобы вместе с ректорами сформулировать базовые требования к планируемым объектам.
«Чтобы в дальнейшем их можно было эффективно и без лишних затрат перепрофилировать под общежития, учебные корпуса, спортивные центры вузов, предусмотреть резервы для жилищного строительства в интересах преподавателей», - пояснил Владимир Путин.
При этом он отметил, что в развитии вузовской инфраструктуры необходимо учесть все аспекты, в том числе, создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.
Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор САДОВНИЧИЙ считает, что студенты ДВФУ могли бы получать образование в МГУ и других вузах. «Студент, имеющий два диплома, будет победителем. Он есть и потенциальный работник университета», - сказал Садовничий.
Глава фонда РЖС Александр БРАВЕРМАН рассказал, что уже в декабре стартует проект строительства малоэтажного жилья экономкласса для преподавателей университета в бухте Патрокл общей площадью 480 кв. м. Впереди еще один проект - в поселке Трудовое на 580 кв. м.
Он высказал предложение, что инициатива премьера разработать льготную ипотеку для молодых ученых стоило бы распространить и на молодых преподавателей. Речь идет о модификации программы Сбербанка «10-10-10» (первоначальный взнос 10%, ставка 10% годовых на 10 лет).
Подводя итоги совещания, Владимир Путин заявил, что все прекрасно понимают значение Дальнего Востока для развития страны: «Это и выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, это и огромные природные ресурсы. Но так исторически сложились обстоятельства, развитие региона шло небольшими темпами».
Он напомнил, что до последнего времени не было шоссейной дороги, соединяющей Дальний Восток с европейской частью страны.
«Мы будем и дальше это делать, энергетику будем развивать, вот сейчас открыт газопровод с Сахалина, в следующем году начнется строительство газопровода из Якутии. А университет призван стать мощной интеллектуальной базой - без нее будущего у региона нет. То, что веками накоплено в нашей образовательной системе, должно находить здесь свое выражение. Прошу отнестись к этому как к общему делу государственной важности, задаче развития Дальнего Востока России», - заключил премьер.Игорь Шувалов, скорее всего, возглавит список единороссов в Приморье
Решение о том, чтобы первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ возглавил избирательный список «Единой России» от Приморского края, было бы вполне логичным, заявил пресс-секретарь премьер-министра РФ Владимира Путина Дмитрий ПЕСКОВ.
«Окончательное решение по этому поводу будет принимать съезд, но учитывая, насколько плотно Игорь Шувалов задействован в тематике саммита АТЭС, насколько часто он здесь бывает и насколько большой интерес он проявляет к проблемам социально-экономического развития края, было бы логично это предположить», - сказал Дмитрий Песков журналистам.