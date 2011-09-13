Порты Приморья обслуживают западные регионы

- Развитие рынка логистических услуг зависит в первую очередь от грузовой базы. Будут грузы, будет развиваться и сфера логистики. А для того, чтобы были грузы, их надо производить. Следовательно, нужен рынок труда, который в состоянии обеспечить людскими ресурсами производство и рынок потребления, развитие которых зависит напрямую от численности населения и покупательской способности наших граждан. А с этим на Дальнем Востоке пока большие проблемы.