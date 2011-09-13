Порты Приморья обслуживают западные регионы

Константин БОРОДИН, генеральный директор ООО «ВМК»:
- Развитие рынка логистических услуг зависит в первую очередь от грузовой базы. Будут грузы, будет развиваться и сфера логистики. А для того, чтобы были грузы, их надо производить. Следовательно, нужен рынок труда, который в состоянии обеспечить людскими ресурсами производство и рынок потребления, развитие которых зависит напрямую от численности населения и покупательской способности наших граждан. А с этим на Дальнем Востоке пока большие проблемы.
Все без исключения порты Приморья обслуживают в основном грузопотоки Сибири, Урала и западных регионов России. Это экспорт: уголь, кокс, металлы и импорт из стран Юго Восточной Азии. На Дальний Восток грузов идет не так много, так как население небольшое и потребностей немного.
Что касается создания транспортно-логистического кластера в Приморье, то, по моему мнению, он существует и достаточно успешно справляется с текущими задачами.
Так, например, порт Владивосток и порт Восточный успешно решают вопросы увеличения портовых мощностей для переработки контейнеров и предоставления своим клиентам доступа к новым морским контейнерам сервисам. Морской порт в бухте Троицы последние 3 года успешно справляется с отправками новых автомобилей, при этом объем растет и автопроизводители стоят в очереди. Однако, возможности портовых мощностей очень сильно ограничены пропускной способностью ж|д станций.
В настоящее время российские экспортеры, не говоря уже о транзитерах, испытывают существенные проблемы с поиском портовых терминалов для переработки угля - свободных мощностей попросту нет.
Нет в большом количестве современных многофункциональных складов, специальных зон для таможенного оформления товаров, упаковки, маркировки товаров. Все это обязательно появится, и инвесторы найдутся, но при наличии соответствующего спроса. Частные инвесторы, даже предвидя возможный спрос на ту или иную услугу, не рискуют, а дожидаются устойчивого спроса.
Саммит АТЭС - это повод для модернизации транспортной инфраструктуры Владивостока и Приморья. Мосты, дороги, развязки – это то, что будет востребовано и населением и транспортно-логистическим комплексом в ближайшее время и после проведения саммита. Исполнительной и законодательной властям придется хорошо потрудиться для развития устойчивого спроса на эти объекты транспортной инфраструктуры.