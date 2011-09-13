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Посылки из Китая на Дальний Восток будут доставлять напрямую

14 сентября 2011, 00:09
Рассмотреть возможность организации нового маршрута доставки наземной почты через Пекин и Благовещенск договорились российская и китайская почтовые службы.

Рассмотреть возможность организации нового маршрута доставки наземной почты через Пекин и Благовещенск договорились российская и китайская почтовые службы.

«Сейчас почта для дальневосточного региона пересылается через Москву. Изменение в логистике в перспективе позволит в два раза сократить сроки прохождения отправлений, пересылаемых между восточными территориями РФ и КНР», - сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФГУП «Почта России».

В сообщении уточняется, что совместные договоренности закреплены в протоколе 10-го заседания российско-китайской Подкомиссии по связи и информационным технологиям, проходившего в Нижнем Новгороде. Документ подписали замглавы «Почты России» Геннадий КОТОВ и заместитель управляющего Департамента развития и технологии корпорации «Почта Китая» г-н Син ЛИ.

Кроме того, стороны договорились продолжить развитие на участках Благовещенск - Хэйхэ и Владивосток - Суйфэньхэ приграничного почтового обмена. Он предоставляет особые условия для пересылки посылок в адрес жителей приграничных районов России и Китая, связанных тесными экономическими и культурными отношениями. Для них предусмотрены льготные тарифы и увеличены весовые лимиты для почтовых отправлений. Среди планируемых нововведений - внедрение услуги наложенного платежа для получателей приграничных посылок.

«В интересах клиентов «Почта России» и «Почта Китая» будут уделять повышенное внимание качеству обработки почты, пересылаемой из Пекина в Москву, и создадут механизм оперативной связи для координации действий в случае возникновения каких-либо технологических проблем», - отмечает пресс-служба.

#Новости#Дальний Восток#Рынки
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