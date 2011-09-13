Посылки из Китая на Дальний Восток будут доставлять напрямую

Кроме того, стороны договорились продолжить развитие на участках Благовещенск - Хэйхэ и Владивосток - Суйфэньхэ приграничного почтового обмена. Он предоставляет особые условия для пересылки посылок в адрес жителей приграничных районов России и Китая, связанных тесными экономическими и культурными отношениями. Для них предусмотрены льготные тарифы и увеличены весовые лимиты для почтовых отправлений. Среди планируемых нововведений - внедрение услуги наложенного платежа для получателей приграничных посылок.