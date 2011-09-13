Повышение уставного капитала ОАО «СК «Дальлесстрах»

Эта важная информация представляет интерес для многочисленных клиентов и партнеров региональной страховой компании «Дальлесстрах», работающей в г. Хабаровске и через филиалы в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Иркутской областях и ЕАО. В Приморском крае действуют филиалы в г.Владивостоке с 29 декабря 1994 года ( ул. Прапорщика Комарова, д.29, оф.6, тел. (423) 243-37-43) и с 03 мая 1995 в г. Находка ( ул. Портовая, д.3, оф. 101, тел. (423-66) 7-90-23).