Повышение уставного капитала ОАО «СК «Дальлесстрах»

Осуществлена государственная регистрация решения о выпуске акций на сумму 122, 8 млн рублей, что свидетельствует о высоком потенциале компании.
Эта важная информация представляет интерес для многочисленных клиентов и партнеров региональной страховой компании «Дальлесстрах», работающей в г. Хабаровске и через филиалы в Хабаровском и Приморском краях, Амурской, Иркутской областях и ЕАО. В Приморском крае действуют филиалы в г.Владивостоке с 29 декабря 1994 года ( ул. Прапорщика Комарова, д.29, оф.6, тел. (423) 243-37-43) и с 03 мая 1995 в г. Находка ( ул. Портовая, д.3, оф. 101, тел. (423-66) 7-90-23).
18 ноября ОАО «СК «Дальлесстрах» исполняется 20 лет со дня основания. За время работы компании не было случаев невыполнения взятых обязательств перед клиентами и партнерами, и в 2011 году компания «Дальлесстрах» внесена в Федеральный реестр добросовестных поставщиков продукции и услуг с выдачей Сертификата соответствия требованиям действующего законодательства РФ при оказании услуг. Этот факт свидетельствует о хорошей деловой репутации.
В настоящее время ОАО «СК «Дальлесстрах» оказывает страховые услуги предприятиям и населению Дальневосточного региона, предлагая 79 различных страховых продуктов. Осуществляется страхование зданий и сооружений, грузов, оборудования и имущества, в том числе находящихся в залоге или лизинге, проводится страхование автотранспорта, включая ОСАГО, судов, строительно-монтажных работ, а также страхование от несчастных случаев, добровольное медицинское страхование, страхование выезжающих за рубеж и страхование различного рода ответственности.
Более подробно ознакомиться с деятельностью компании и спектром предоставляемых услуг можно, посетив ее сайт www.dlst.ru.
Ответственность, надежность, а также направленность всей деятельности компании на интересы клиентов служат гарантом стабильности и конкурентоспособности страховой компании «Дальлесстрах», которая верна своему девизу: «Устойчивость и развитие!».