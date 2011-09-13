Пожар на шахте тушили всем миром

Единственным, хотя и слабым, честно говоря, утешением для сахалинских шахтеров может быть разве что такая информация – не одни они попались в страховую ловушку. В интернете автор обнаружил совместное исследование портала «Страхование» (проект агентства экономической информации «Прайм») и редакции портала «Право.Ru», посвященное анализу судебной практики 2010 года по спорам страховых компаний с клиентами (http://pravo.ru/review/view/58364). И в нем четко сказано: «Отдельно стоит отметить очень высокий уровень претензий со стороны клиентов к ВСК. К компании было подано более 18% от общего числа исков к крупнейшим страховщикам… Скорее всего, компания недостаточно хорошо информирует своих клиентов об условиях страхования, что в конечном итоге приводит к конфликту сторон, который разрешается в суде…»