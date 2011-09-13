Причина произошедшего бунта гастарбайтеров на Русском доподлинно не установлена

Проведенная после вспыхнувшего на Русском острове бунта гастарбайтеров проверка лидерами диаспор и представителей властей установила, что национального и религиозного экстремизма на стройках саммита АТЭС нет, по официальным данным УМВД по Приморскому краю.
Экстремизма, если под ним понимать, как говорит толковый словарь, выражение крайних взглядов и мер, возможно, и нет. Верим, что вряд ли кто-то из строителей из СНГ, собираясь на край света зарабатывать деньги, ставил себе целью побунтовать именно на острове Русском. А вот национального и религиозного там пруд пруди.
Всем членам Консультативного центра УМВД РФ по Приморскому краю, расследовавшего причины бунта гастарбайтеров, с прессой общаться не рекомендовано. Но город у нас маленький, и у знакомых есть знакомые, встречу с которыми журналисту организовать, в принципе, можно. Так вот, наш источник сообщил, что первопричина произошедшего доподлинно не установлена. Но все опрошенные участники конфликта - а он был весьма серьезным, еще хоть искорка, и прибывший ОМОН мог бы стрелять - все-таки машут в сторону охраны. «Начальник охраны при разборках комиссии был белый», – сказал наш источник.
Словом, причины как раз в национальном и конфессиональном и еще во многом - в некультурном невоспитанном… Праздник Ураза-байрам, который, что понятно, хотела как-то отметить мусульманская часть строителей, праздником не получился. Верится в версию изъятия охраной спиртного у кого-то из строителей, но больше как в причину бунта верится в словесную перебранку. Какими эпитетами может наградить наш мужик (тоже вряд ли персона княжеских кровей, образования и воспитания) иноверца, читателю опыт подсказывает: и национальные традиции заденет, и по религии пройдется, тут и великорусский шовинизм проскочит, и просто дурь и хамство. И психологи знают, слово ранит больнее, чем действие.
- В таких условиях, в каких живут строители на острове Русском, человек может относительно спокойно вытерпеть 45 суток, - делился своими соображениями по поводу конфликта представитель Минрегионразвития еще на катере, когда комиссия только плыла к острову. – У меня Русский - не первая крупная стройка, и я знаю, о чем говорю. Люди живут скученно, работают много, из развлечений только нарды и шахматы, хотя далеко не все там шахматисты, психологических разгрузок нет никаких.
Нет на острове ни попа, ни муллы, ни политотдела, ни шефов с песнями, ни лекций хоть о чем-нибудь, ни экскурсий по Владивостоку. Все понятно: рынок, деньги, человек - только рабсила, работодателя не заботит его моральное состояние и психологический комфорт, и вообще - не за песнями сюда ехали! Тогда получите то, что сотворили своими руками. Предположить это можно было еще «на берегу», автор даже помнит слова Виктора ПРИМАЧУКА, первого заместителя генерального директора «Дальневосточной дирекции Росстроя», сказанные еще год назад о том, что больших стройках всегда случаются ЧП разного толка. Да, собственно, проблема знакома дальневосточникам по долгим морским и промысловым рейсам в море. Разница лишь в том, что тогда работник был Человеком, а сейчас человек – только работник.
Наш источник говорит, что большую роль в нивелировании конфликта сыграли лидеры диаспор, зарегистрированных в Приморье. Счастье, что было кому…
Но уроки все-таки извлечены. На острове Русский откроется представительство банка, чтобы строители могли отправить деньги семьям, не обязательно при этом перебираясь в город, будет создана общественная приемная для иностранных граждан, уже работает приемная прокуратуры, создан Совет старейшин из числа наиболее уважаемых в национально-культурных автономиях Приморья лидеров, чтобы «не допустить наслаивания экономических, социальных, житейских проблем на этническую рознь и религиозные предрассудки». Составлен календарь мусульманских праздников, ближайшие из них в начале ноября - Курбан-байрам. Все правильно, и, возможно, еще не поздно – остров Русский пока не ассоциируется с центром межнациональных конфликтов.
Однако через год, поделился наш источник заботой, встанет вопрос, как и кому вывозить строителей с острова Русский, потому что уже сейчас нет сомнений в том, что большинство субподрядчиков, организовавших доставку сюда гастарбайтеров, вряд ли будут тратиться на то, чтобы рабочих с острова летом 2012 года организованно отправить домой.