Причина произошедшего бунта гастарбайтеров на Русском доподлинно не установлена

Нет на острове ни попа, ни муллы, ни политотдела, ни шефов с песнями, ни лекций хоть о чем-нибудь, ни экскурсий по Владивостоку. Все понятно: рынок, деньги, человек - только рабсила, работодателя не заботит его моральное состояние и психологический комфорт, и вообще - не за песнями сюда ехали! Тогда получите то, что сотворили своими руками. Предположить это можно было еще «на берегу», автор даже помнит слова Виктора ПРИМАЧУКА, первого заместителя генерального директора «Дальневосточной дирекции Росстроя», сказанные еще год назад о том, что больших стройках всегда случаются ЧП разного толка. Да, собственно, проблема знакома дальневосточникам по долгим морским и промысловым рейсам в море. Разница лишь в том, что тогда работник был Человеком, а сейчас человек – только работник.