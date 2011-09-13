Приморье созрело для инновационного прыжка

- В этом году в АТЭС председательствует США. Один из главных вопросов для Соединенных Штатов - это развитие свободной торговли и появление так называемой Транстихоокеанской зоны свободной торговли. Потенциально Россия в этом вопросе может играть ключевую роль, - считает Игорь Шувалов. - Вот как раз, обсуждая более свободную торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках АТЭС-2011 в США, мы принимаем эстафету, и с будущего года мы должны будем вместе наработать внимание и конкретные решения - как обеспечить России и нашим партнерам по АТЭС более активную, масштабную интеграцию.