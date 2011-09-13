Приморье созрело для инновационного прыжка

Форум, состоявшийся ровно за год до саммита АТЭС, приобрел особое значение. Главной темой стала «Российская повестка в АТР - версия за год до саммита АТЭС: сотрудничество для модернизации». Значительная часть времени была посвящена дельнейшей интеграции России в АТР и особой роли Приморья в этом процессе.
- Приморье является форпостом России в АТР. За 20 лет край занял достойное место в регионе. Мы созрели для качественного инновационного прыжка, - заявил в своем вступительном слове губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН. - Реализация программы подготовки к саммиту АТЭС города Владивостока сформировала Приморский край как современный центр комплексного инфраструктурного развития. Создан комплекс современных и конкурентоспособных в тихоокеанском масштабе объектов делового, транспортно-логистического, социального и культурного назначения. Мы понимаем, что наиболее эффективный путь развития в регионе - это объединение для решения общих задач.
Глава Приморья обратил внимание участников конгресса на уникальное географическое положение края.
- В часовой доступности от Владивостока живут 416 млн человек! На этой же территории производится почти 10% мирового валового продукта. В часовой доступности от Москвы - около 100 млн человек. Потенциал у Приморья огромный. И есть уверенность, что он будет реализован, - заявил Сергей Дарькин. - Мы получим инвестиции по 65 направлениям на сумму более 3 трлн рублей. Это позволит нам к 2025 году увеличить валовой региональный продукт в 3,3 раза!
Руководство России разделяет оптимизм главы Приморья, и высоко оценивает работу администрации.
- Администрация Приморского края работает очень современно, - отметил первый заместитель председателя правительства России Игорь ШУВАЛОВ. - Здесь создается самая современная инфраструктура. Мне кажется, что здесь условий для развития личности и бизнеса значительно больше, чем на западе страны.365 дней до саммита
Ровно год остался до саммита, и не удивительно, что значительную часть времени участники экономического конгресса уделили форуму глав государств во Владивостоке в 2012 году.
- Основные вопросы, которые мы будем обсуждать с нашими партнерами по АТЭС в рамках саммита, - это развитие международной торговой системы, - сообщил Игорь Шувалов.
Тема признана актуальной и обсуждается сейчас при подготовке к саммиту АТЭС в США.
- В этом году в АТЭС председательствует США. Один из главных вопросов для Соединенных Штатов - это развитие свободной торговли и появление так называемой Транстихоокеанской зоны свободной торговли. Потенциально Россия в этом вопросе может играть ключевую роль, - считает Игорь Шувалов. - Вот как раз, обсуждая более свободную торговлю в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках АТЭС-2011 в США, мы принимаем эстафету, и с будущего года мы должны будем вместе наработать внимание и конкретные решения - как обеспечить России и нашим партнерам по АТЭС более активную, масштабную интеграцию.
По его словам, Россия обладает достаточным для этого людским потенциалом, огромной базой минеральных ресурсов. И благодаря укреплению экономических связей со странами-соседями, такими как Япония, Китай, обе Кореи, наша страна может достичь уровня экономического роста в 7-8% в год.
Кроме вопроса интеграции, на саммите АТЭС во Владивостоке планируется обсудить проблемы мировой продовольственной безопасности, развитие логистических центров и транспорта.
Ситуация в России стабилизируется, заявил Игорь Шувалов. Например, инфляция снижается.
- Ситуация с инфляцией в стране стабилизируется, она даже замедляется. К концу года, по расчетным оценкам, мы выйдем на те параметры, которые закладывались в конце прошлого года, - сообщил Игорь Шувалов.
Официальный прогноз правительства по инфляции на 2011 год был 6,5-7,5%. Но по новым расчетам Минэкономразвития, которые находятся на согласовании министерств и ведомств, верхняя планка понижена, и коридор составляет 6,5-7,0%. Таким образом, можно с уверенностью говорить, что инфляция к концу 2011 года не выйдет за рамки прогнозируемых параметров.
Причем, как подчеркнул первый вице-премьер, правительство ставит задачу в ближайшие годы выйти на уровень инфляции не выше 5% в год.
- Конечная цель правительственных программ - сделать жизнь россиян лучше. Программы направлены на создание новых рабочих мест, развитие социальной и экономической инфраструктуры, улучшение экологии, - сказал Игорь Шувалов.
По его словам, правительство страны придает большое значение социально-экономическому развитию Дальнего Востока, где идет реализация целого ряда стратегических инвестиционных проектов. Например, таких как строительство нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан», прокладка газопровода «Сахалин-Хабаровск - Владивосток».
- Для развития бизнеса на Дальнем Востоке - большие возможности. Важно и то, что регион граничит с Китаем и другими странами Азии, где быстрыми темпами развивается экономика. Поэтому мы будем на Дальнем Востоке развивать новые производства, в том числе - глубокую переработку нефти и газа, леса, других природных ресурсов, - сказал Игорь Шувалов.
Он отметил, что только в Приморском крае сейчас воплощаются в жизнь 65 различных проектов, ориентированных на социально-экономическое развитие региона.Саммит АТЭС поможет китайскому юаню
Китайский юань способен стать надежной резервной мировой валютой, и начало процессу может положить саммит АТЭС-2012. Об этом заявил председатель Совета по развитию АТЭС Чжан ЛИНЗЮНЬ из КНР.
- Если международное сообщество не будет мешать, то это можно сделать. Делать нужно поэтапно. И, думаю, начинать можно с 2012 года, с саммита АТЭС, - сказал Чжан Линзюнь.
Налог на пользователей дорог правительство может отменить, сообщил Игорь Шувалов.
- Нам необходимо произвести определенную перенастройку. Некоторые налоги нужно понизить, некоторые налоги придется повысить. Необходимо принять решение о перераспределении налоговой нагрузки. Эти решения должны действовать значительный период для того, чтобы обеспечить стабильность в налогообложении, - сказал Игорь Шувалов. - Обсуждается отмена налога на пользователей автодорог. Это пока дискуссионная тема. В любой стране, которая занимается масштабным строительством дорожной сети, финансирование осуществляется как за счет бюджетных средств, так и в условиях чередования с частными вложениями.
По его словам, эксперты предлагают повысить акцизы на табак и алкоголь.Дальневосточники - особые люди
Дальний Восток формирует особых людей, считает Игорь Шувалов, хотя многие, кто приезжает сюда с запада страны изредка, не понимают этого.
- Дальний Восток - это край сильных людей, - подчеркнул Игорь Шувалов. - По тому, как приморцы рассматривают будущее своего региона, своих детей, видно: эти показатели превышают подобные показатели таких стран, как США. Поддерживая такой оптимизм, мы должны обеспечить здесь административный ресурс, отладить финансирование, чтобы люди жили действительно достойно.
Стоит отметить, что в адрес участников конгресса прозвучали поздравительные телеграммы от президента РФ Дмитрия Медведева, министров иностранных дел КНР, Японии, Малайзии, руководителей федеральных структур РФ.
Во время тематических дискуссий участники конгресса обсудили наиболее актуальные проблемы стран АТР - инновационные процессы в регионе и инфраструктуру для их поддержки, тенденции развития азиатских транспортных систем, развитие городов в регионе, перспективы энергетики и российского бизнеса на рынках АТР.
Досье "ЗР"
Международный Тихоокеанский экономический конгресс во Владивостоке проводится ежегодно с 2007 года. В работе V конгресса приняли участие представители крупных компаний, банков, министерств и ведомств, региональных администраций из Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Якутска. Обсудить проблемы сотрудничества с Россией сюда приехали также представители Китая, Японии, Таиланда, Брунея, Австралии, Малайзии и других стран.