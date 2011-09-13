Приморская малоэтажная потенция способствует демографическому пшику…

По итогам первого полугодия этого года доля ввода жилья индивидуальными застройщиками в Приморье достигла 46,2%, или 109 тыс. кв. метров. А за весь прошлый год этот ввод был 184,72 тыс. кв. метров. То есть, в целом в этом 2011 г. можно ожидать, что наши индивидуалы преодолеют планку в 200 тыс. кв. метров. Достаточно ли?
По средней обеспеченности приморцев жильем этого достаточно примерно на 9 тыс. человек. Хотя известно, что сегодня малоэтажка в расчете на каждого будущего жителя строится с хорошим «довеском» к среднестатистической отчетности. То есть пусть это новое жилье появится у 6-7 тыс. человек, или 2-2,5 тыс. семей, и они станут жить по-новому, но желающих так хорошо жить остается необозримо больше. Никто их на учет не ставил, изучать их потребности и возможности – не изучал.
И, как мне представляется, сегодня важен не тот учет – обеспечен ли этот желающий иметь свой дом приморец каким-то жильем в городе на сегодня или же нет. Строить жилье ради того, чтобы гипотетически решить проблему, которой нет, не стоит. Мы прекрасно знаем, что если летом часть приморцев и живет на свежем воздухе, то зимой все равно без угла никто не остается.
Конечно, для многих интересен свой дом «в чистом виде», поскольку сегодня они на строительство и жилье хорошей квартиры не тянут, а плохой им не надо. В этом случае свой дом на своей земле, да еще и за меньшие деньги – очень привлекателен. Даже если в округе туго с социалкой, далеко магазины и пр. Но появляется возможность «автономии» от общества, построения своего самодостаточного, как на космическом корабле, мирка.
Но, пожалуй, еще немалому числу людей просто очень хочется иметь сегодня загородный дом как второе жилье, в котором можно жить с заграничным комфортом в отличие от тесных квартир, построенных и полученных еще в советское время; где можно было бы заниматься каким-то хозяйством, на своем участке сделать «канарскую» рекреацию и т.д. И жить, не отрываясь от «столиц». А сельскому жителю, наверное, тоже сегодня интересно иметь как второе жилье квартиру в городе, чтобы тоже «живя на два дома», в полной мере вкушать плоды цивилизации и при этом не отрываться от своих полей и огородов.
Потребности высоки, а возможности – увы. Ассоциация строителей Приморья на своем сайте провела опрос: считают ли его посетители малоэтажное строительство решением жилищной проблемы для Владивостока. При этом 47% участников опроса ответили отрицательно, полагая, что строительство малоэтажки пока недоступно для среднего потребителя. А известно: что ему недоступно, то не может быть массовым. То есть, ни сегодняшнее, ни завтрашнее индивидуальное строительство жилья в крае пока нельзя называть массовым. Оно остается ограниченным.
Около 24% ответивших предположили, что такое решение вероятно, но только в виде комплексной застройки с соответствующей инфраструктурой. К сожалению, уже два десятка лет строительство приморской малоэтажки не привязано к проектам развития территорий и финансирования. А те проекты, которые осуществлялись и осуществляются, не предлагали и не предлагают современного социального обустройства новой малоэтажки – лишь фрагментарно и за деньги дольщиков. Местные бюджеты как бы отстранились от этой проблемы… Хотя есть надежда, что для новых проектов появятся какие-то деньги, чтобы поддержать развитие инженерки и социалки.
Для 17% ответивших – вне сомнений, что малоэтажное жилье со своим участком разгрузит Владивосток. Но, вероятно, это жилье будет развиваться уже за Владивостоком, поскольку на городской территории оно будет ограничивающим фактором для повышения комфортности проживания в городе – его стесненность остается серьезной проблемой.
Еще 9% считают, что малоэтажка не только решит жилищную проблему Владивостока, но и поможет «убить второго зайца» – попутно решить демографическую проблему. Заманчиво! Но трудно поверить, что это получится без какого-либо серьезного участия со стороны государства. Опять же для поправления демографии не столь важно наличие жилья, как это думается.
А главным «преткновением» для массового строительства малоэтажки в Приморье был и остается вопрос земли. С тех пор, как в Стратегии развития Дальнего Востока и Забайкалья появился пункт о вероятном предоставлении всем желающим под строительство индивидуального жилья по 30 соток, это в Приморье так и остается фантастикой. А недавно одобренное приморскими законодателями бесплатное выделение под эти цели участков для многодетных семей ограничилось пределами 2-15 соток. При таком скромном решении по этой категории населения другим по-прежнему остается надеяться на рынок, который продолжает взвинчивать цены на землю.
В целом приморская малоэтажная потенция способствует демографическому пшику…