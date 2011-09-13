Приморская малоэтажная потенция способствует демографическому пшику…

Но, пожалуй, еще немалому числу людей просто очень хочется иметь сегодня загородный дом как второе жилье, в котором можно жить с заграничным комфортом в отличие от тесных квартир, построенных и полученных еще в советское время; где можно было бы заниматься каким-то хозяйством, на своем участке сделать «канарскую» рекреацию и т.д. И жить, не отрываясь от «столиц». А сельскому жителю, наверное, тоже сегодня интересно иметь как второе жилье квартиру в городе, чтобы тоже «живя на два дома», в полной мере вкушать плоды цивилизации и при этом не отрываться от своих полей и огородов.